В Казани произошел взрыв емкости с газом: хроника

23.53 Очевидцы, которые сейчас находятся на даче на 774 километре трассы М7, сообщили «Реальному времени», что хлопок был слышен и там.

23.48 Тушить возникший пожар готовится вертолет Ми-8, отметили в МЧС. На месте ЧП работают 11 единиц пожарной и специальной техники.

23.45 В ГУ МЧС РФ по РТ рассказали, что сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» поступило в 21.56.

«Предположительно, произошел взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров с последующим горением. Есть угроза остальным емкостям, ранг пожара — №4", — сказали в МЧС.



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23.20 Пользователи социальных сетей делятся фотографиями пожара, возникшего на месте взрыва.



23.15 В Казани на улице Северо-Западная произошел взрыв емкости с газом. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Как сообщают в МЧС, после взрыва газа начался пожар. Четыре человека пострадали, один из них позже скончался.