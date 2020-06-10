«При получении паспорта подписался — АУЕ»: криминальные гастроли 16-летнего кадета из Татарстана

Девятиклассника из Васильево ждет восьмой суд, его ловили на воровстве в Йошкар-Оле, Кирове и Казани

Этого мальчишку знают все продавцы и охранники в магазинах Зеленодольска и Васильево. За два года его семь раз отправляли на скамью подсудимых, неоднократно водворяли в спецприемники Марий Эл, Кировской области и Татарстана, но строго не наказывали. Попытки полиции, педагогов и родителей сбить парня с неверного пути цели не достигли — в свои 16 ученик кадетской школы угодил в СИЗО по обвинению в краже, грабеже и серии угонов. На воле остались мать, сводные братья и отчим.

Воровал на продажу?



«Очень умный и начитанный мальчик», «пишет без ошибок», «прекрасно знает, до какой суммы краденого ему грозит лишь административная ответственность», — так характеризуют 16-летнего Артема (имя изменено) в отделах полиции и Следственного комитета по Зеленодольскому району. Впрочем, мальчишку этого знают даже за пределами Татарстана.

Его первыми преступлениями были кражи из магазинов — шоколад, алкоголь, кофе. Но в поселке Васильево все на виду, да и в небольшом городе Зеленодольске не затеряешься. Поймали раз, другой и стали узнавать уже на входе в магазин. Тогда Артем стал ездить все дальше и дальше — по деревням, городам и соседним республикам. В полиции предполагают — воровал парень ради карманных денег, которые получал, сдавая краденый товар... в более мелкие торговые точки.

— Задерживали его и в Кировской области, причем дважды или даже трижды помещали там в центр временного содержания подростков. Ловили в Йошкар-Оле, в казанских Дербышках, Авиастроительном районе — откуда нам только не звонили, — вспоминает начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Зеленодольскому району Игорь Барсков.

Неоднократный разбор криминальных полетов кадета Васильевской школы имени Героя Советского Союза Волостнова на комиссии ПДН заканчивался обещаниями — осознал, исправлюсь. Но время шло, а ситуация усугублялась.

Фото kgasu.ru

Свою первую судимость за мелкую кражу Артем получил в августе 2018 года, тогда ему было 14 лет. Наказанием по приговору мирового судьи Московского района Казани стал штраф в 5 тысяч рублей. Еще через три месяца мировой судья Зеленодольского района назначил воришке 60 часов обязательных работ. Через два месяца 15-летний подсудимый получил новый приговор за покушение на кражу — 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

В сентябре 2019-го мальчишке вынесли сразу два приговора — в Ново-Савиновском и Кировском районах Казани — добавили пять месяцев к неотбытому условному сроку и увеличили до 100 часов время обязательных работ.



В январе 2020-го в Советском районе Казани парня признали виновным в новой краже и наказали 5 месяцами лишения свободы условно, а в феврале за покушение на кражу в Авиастроительном районе он получил еще 120 часов обязательных работ. И на этом не остановился...

При краже позировал на камеру

Артем вырос без отца. Отец бросил жену, когда та ожидала первенца. Сына растила одна, а когда ему было 10, встретила нового мужчину. Четыре года назад у Артема появился сводный брат, два года назад — еще один. По мнению знакомых семьи, времени на старшего у матери оставалось все меньше, отчим в его воспитании участия не принимал, и мальчишка буквально отбился от рук.

Поначалу приводы Артема в полицию за очередную кражу его мать воспринимала в штыки — зачем протокол составлять, мальчик «просто дурачится», а потом и вовсе махнула рукой: «не слушается он меня, а мне младшими заниматься нужно». Говорят, даже претензии начала предъявлять педагогам школы — мол, это вы за ним «не досмотрели».

Часть преступлений парнишки, по мнению силовиков, носили явно демонстративный характер. «Как будто цель была — чтобы заметили: подходил к камерам в магазине, не пряча лицо, целенаправленно — на камеру — брал банку кофе и перекладывал ее, например, в штаны и ждал, пока его задержат. Знал, что до 16 лет реальный срок ему не грозит и пользовался этим», — рассказывает одна из сотрудниц полиции Зеленодольска.

Фото youtube.com

На учете у нарколога парнишка не состоял, зато числился в материалах ПДН как приверженец тюремной псевдоромантики. При получении паспорта этот новоиспеченный гражданин РФ подписался инициалами АУЕ (арестантский уклад един) и заявил, что это его роспись.

«Имидж» крутого пацана подросток старался держать и в школе, куда порой приезжал за рулем разбитой тачки и на проходной перепрыгивал турникет, ругаясь с возмущенным охранником. В последнее время у парня пошли пропуски и прогулы, правда, старых знаний хватало — экзамены он сдавал неплохо. Пока не оказался в СИЗО по новому обвинению.

За серию угонов и грабеж светит реальный срок

В новом уголовном деле кадета — восемь эпизодов преступлений в Казани, Васильево и Волжске. В том числе — четыре угона автомобиля без цели хищения и два покушения на угон.

На следствии парень признавался: ему просто нравилось это — залезть в чужую машину, соединить провода и прокатиться. Порой задора хватало всего на сотню метров, отмечает следователь отдела Следкома по городу Зеленодольску Екатерина Шибанкова. Порой машину приходилось бросать при неловком маневре и съезде в овраг. Антиугонный блок на рулевом управлении и случайные свидетели помешали двум таким прокатам. Владельцы авто узнали о неудачных попытках по разбитым стеклам.

Еще один эпизод связан с кражей 10 шампуней и четырех бальзамов для интенсивного восстановления волос из торгового зала магазина «Пятерочка» в Волжске в феврале 2020 года.

По версии Следкома по РТ, обвиняемый упаковал этот товар в рюкзак и покинул магазин. Однако засветился на видеозаписи из торгового зала, поэтому в короткий срок получил статус подозреваемого и написал явку с повинной. На допросе парнишка уверял, что продал товары для волос на Колхозном рынке в Казани за 1,5 тысячи рублей. Реальная цена товара была на тысячу дороже.

Угоны и кражу обвиняемый признал, отрицал лишь грабеж. По версии следствия, за пару недель до истории с шампунями мальчишка пытался умыкнуть упаковку с шестью баллонами пива в одном из баров поселка Васильево. Забрал товар из холодильника и у кассы собирался имитировать оплату, приложив к терминалу оплаты вместо карточки кусочек пластмассы. Но бармен отказался продавать пиво подростку, и тот, по версии силовиков, бросился на взрослого мужчину с кулаками — пытался нанести несколько ударов, не достал и кинулся к двери бара. Но тут упаковка порвалась, и баллоны с пивом покатилось по полу.

Уголовное дело кадета уже поступило в Зеленодольский горсуд. С учетом букета обвинений и прошлых «заслуг» ему грозит реальный срок — в воспитательной колонии. Знакомые с его историей силовики считают — судьба по-своему талантливого мальчишки могла сложиться совсем по-другому. Но в школе ему было скучно, дома не хватало внимания, а способного увлечь чем-то и интересным, и нужным человека в окружении не нашлось.