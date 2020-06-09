Депутат Госдумы об истории с Ефремовым: «Давным-давно надо было отбирать права»

Хроника трагедии

ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло вчера, примерно в 11 вечера, на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова спасти не смогли: он умер в больнице.

По данным СМИ, в автомобиле Ефремова были еще и пассажиры — Иван Стебунов и его супруга, но позже Стебунов опроверг эту информацию. По его словам, они с женой приехали позже, потом к ним присоединился актер Сергей Гармаш. «Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная», — сказал Стебунов.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что Ефремов сразу подтвердил причастность к ДТП и сам поехал на медосвидетельствование. Тогда его не смогли допросить из-за сильного опьянения. В отношении актера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», но после смерти Сергея Захарова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

По ней Ефремову грозит до 12 лет колонии. Ночью актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня территорию вокруг дома в районе Чистых прудов Москвы, где он живет, оцепили, телеканал RT даже вел прямую трансляцию. В итоге сотрудники полиции, как сообщает «РИА Новости», посадили Ефремова в служебный автомобиль и увезли. ТАСС уточняет, что его увезли на допрос, а оцепление около дома сняли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чудовищным ДТП с участием актера. «Речь идет о трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек», — сказал он. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП. Он не исключил обращения в прокуратуру, если комитет выявит попытки давления на следствие.

По данным ТАСС, с начала года Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Наказание за то, что человек садится за руль в таком состоянии, надо ужесточать»

Борис Менделевич, депутат Госдумы РФ, прокомментировал «Реальному времени» резонансную ситуацию и высказал свое экспертное мнение о том, как можно было бы бороться с пьяными лихачами, которые обрывают свои и чужие жизни. Начал он с того, что в каждом ДТП должны разбираться компетентные органы и тяжесть происшествия должны определять сотрудники полиции и суд, независимо от того, актер это или любой другой человек. «Все должны быть равны перед законом», — утверждает депутат.

Важным средством борьбы с пьяной ездой Менделевич считает ужесточение наказания:

— Я всегда выступал за самое жесткое и строгое наказание за любые правонарушения, связанные с управлением автомобилем, потому что это транспортное средство повышенной опасности. Наказание за то, что человек садится за руль в таком состоянии — алкоголь ли это, наркотики ли, любые другие психоактивные вещества — надо ужесточать. Что касается вчерашней трагедии, то у Ефремова давным-давно необходимо было отбирать права. Этот случай — яркий пример того, что нужно ужесточать наказание и продумывать комплексные меры того, как избежать подобных случаев.

Но не всё решается только ужесточением, считает депутат. По его мнению, запретительные меры и штрафы хороши тогда, когда они идут в комплекте с продуманными методическими вещами. О проблеме экспертное сообщество говорит уже давно, пришла пора ее наконец комплексно решать. Трагедия с участием пьяного Ефремова снова всколыхнула общество.

Как не допустить алкоголика за руль?

Одним из краеугольных камней этого вопроса Менделевич называет медицинскую проблему. Он напомнил про октябрьскую эпопею с приказом Минздрава, когда всех, кто получали права, обязывали сдавать кровь на фермент CDT, который может быть маркером алкогольной зависимости. Тогда был скандал: тест был платным, стоил от 2 до 7 тысяч. Поднялась волна возмущения, приказ был отменен.

— Но я и тогда, и сейчас об этом говорю: по сути, идея здравая, — говорит Борис Менделевич. — Нам в любом случае надо что-то предпринимать, чтобы люди с алкогольной или с наркотической проблемой не попадали за руль. Они проходят медосмотр, получая права, но мы же с вами знаем, как это сейчас организовано? Нарколог смотрит, состоит ли он на учете, потом задает несколько вопросов, потом ставит печать — всё. На этом обследование заканчивается!

По мнению депутата, такая система совершенно не соответствует заявленной цели — не допустить к управлению транспортным средством человека, который в силу своего состояния не может находиться за рулем.

— Я не говорю, что обязательно нужно использовать конкретно этот тест, — продолжает он. — Есть разные способы определения алкогольной зависимости. Плюс есть технические средства, которые можно устанавливать в автомобилях — они улавливают пары алкоголя и блокируют управление. Нужны механизмы, которые позволят «поймать» человека с зависимостью раньше, чем он сядет за руль, не допустить его к управлению машиной — и таким образом предотвратить трагедию.



Государство должно взять на себя часть расходов на тесты

Во-первых, как поясняет депутат, нужен более серьезный механизм освидетельствования, менее формальный и более подробный. Например, сейчас тест на CDT будут должны сдавать только те люди, у которых нарколог в ходе осмотра может заподозрить алкогольную зависимость.

— Идея хорошая. Но исполнение, как и в прошлый раз, может дискредитировать любую идею, — говорит доктор Менделевич. — Я как специалист спрошу: как может врач-нарколог заподозрить алкогольную зависимость, если он видит человека в первый раз, разговаривает с ним от силы 5 — 10 минут? Как он должен что-то заподозрить, по каким признакам? Что это должно быть? Мне, как специалисту, это непонятно. Поэтому мы можем вернуться к стопроцентному тесту крови на этот фермент, но решение о допуске к вождению ни в коем случае не должно на нем основываться. Это будет указывать только на то, что данного человека надо досконально исследовать дальше.

Денежную проблему Менделевич предлагает решать за счет государства: он считает, что поскольку не допустить людей, склонных к алкоголизму, до управления автомобилем — общегосударственная, общественная задача, то поэтому государство должно хотя бы часть расходов на тестирование взять на себя.

От медосмотра до медосмотра: за десять лет может развиться алкоголизм

Еще Менделевича беспокоит слишком большой промежуток между медосмотрами при замене водительских прав. За десять лет, как вполне справедливо рассуждает он, с человеком может произойти все, что угодно. Между тем, попасть за это время в поле зрения ГИБДД по критерию алкоголизма человек может только в одном случае: если он попадает в государственный наркодиспансер, ему там ставят диагноз и его ставят на учет. В этом случае диспансер отправляет данные в ГИБДД, ГИБДД — в суд, а суд лишает алкоголика водительских прав. При этом частные клиники, в которые обращается большая часть людей с зависимостью, вовсе не обязаны передавать какие-либо сведения в госорганы. Поэтому очень малый процент тех, у кого за 10 лет появляются проблемы с алкоголем, попадают в поле зрения ГИБДД. В этом состоит огромная проблема, по мнению депутата. Она открывает дорогу за руль людям, которые не в состоянии обеспечить безопасность вождения.

— Эти сроки надо сократить, — считает Менделевич. — И, кстати, дело не только в алкогольной зависимости — есть же множество других заболеваний, которые препятствуют нахождению человека за рулем. Мое предложение состоит вот в чем: мы идем к всеобщей ежегодной диспансеризации населения. В дальнейшем, я считаю, постепенно нужно вводить в ежегодную диспансеризацию людей ежегодное определение способности управлять транспортным средством. Это будет контроль со стороны государства: человеку не нужно раз в год менять права, а нужно просто проходить диспансеризацию.

Но проблема алкоголизма, констатирует доктор и депутат, связана с медицинскими недоработками лишь на 10%. Большинство людей, у которых есть проблемы с алкоголем, вообще не попадают в поле зрения наркологов.

— Мы можем даже частные наркологические клиники обязать отдавать сведения о пациентах, но полностью таким образом мы эту проблему не решим, — говорит Менделевич. — Тут должна быть более масштабная вещь — еще раз повторю, развернутый специальный контроль состояния здоровья человека на предмет способности управлять транспортным средством.



Людмила Губаева, Дарья Пинегина