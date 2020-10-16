ФГБОУ ВО Казанский Государственный Энергетический Университет
Общая информация
Казанский государственный энергетический университет государственное высшее учебное заведение, является одним из трёх специализированных энергетических вузов в стране.
Университет ведёт подготовку специалистов в области энергетики, а также переподготовку кадров и повышение квалификации.
Датой основания университета считается 18 июля 1968 года, когда в Казани был открыт Казанский филиал Московского энергетического института (КФ МЭИ).
В 2011 году университет получил статус Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования и новую бессрочную лицензию на право оказания образовательной деятельности.
В структуре Унивеситета функционируют 3 института:
Институт теплоэнергетики
Институт электроэнергетики и электроники
Институт цифровых технологий и экономики
Руководитель — Абдуллазянов Эдвард Юнусович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул Красносельская, 51
- Телефон: (843) 519-42-02
- Email: kgeu@kgeu.ru
- Сайт: https://kgeu.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2020