ФГБОУ ВО Казанский Государственный Энергетический Университет

Общая информация

Казанский государственный энергетический университет государственное высшее учебное заведение, является одним из трёх специализированных энергетических вузов в стране.

Университет ведёт подготовку специалистов в области энергетики, а также переподготовку кадров и повышение квалификации.

Датой основания университета считается 18 июля 1968 года, когда в Казани был открыт Казанский филиал Московского энергетического института (КФ МЭИ).

В 2011 году университет получил статус Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования и новую бессрочную лицензию на право оказания образовательной деятельности.

В структуре Унивеситета функционируют 3 института:

Институт теплоэнергетики

Институт электроэнергетики и электроники

Институт цифровых технологий и экономики

Руководитель — Абдуллазянов Эдвард Юнусович.





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