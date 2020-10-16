Список компаний

ФГБОУ ВО Казанский Государственный Энергетический Университет

Образование и наука
ФГБОУ ВО Казанский Государственный Энергетический Университет
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Казанский государственный энергетический университет государственное высшее учебное заведение, является одним из трёх специализированных энергетических вузов в стране.

Университет ведёт подготовку специалистов в области энергетики, а также переподготовку кадров и повышение квалификации.

Датой основания университета считается 18 июля 1968 года, когда в Казани был открыт Казанский филиал Московского энергетического института (КФ МЭИ).

В 2011 году университет получил статус Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования и новую бессрочную лицензию на право оказания образовательной деятельности.

В структуре Унивеситета функционируют 3 института:

Институт теплоэнергетики
Институт электроэнергетики и электроники
Институт цифровых технологий и экономики

Руководитель — Абдуллазянов Эдвард Юнусович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, ул Красносельская, 51
  • Телефон: (843) 519-42-02
  • Email: kgeu@kgeu.ru
  • Сайт: https://kgeu.ru/

Дата последнего обновления: 16.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам