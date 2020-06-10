«Коммерсант» в Казани нашел нового владельца для расширения бизнеса

Who is Mr Тимергалеев и кто за ним стоит?

Как стало известно «Реальному времени», издательский дом «Коммерсантъ» сменил татарстанского партнера по выпуску региональной полосы газеты и прочих медиапроектов. Новым издателем «Ъ» в регионе стал нижнекамский предприниматель Линар Тимергалеев, выкупивший 100% долей ООО «Профи-Ньюс», которое является бессрочным франчайзи издательского дома на территории Татарстана. Сделка прошла под контролем и на условиях московского и казанского офисов ИД, глава казанской редакции Ольга Кудрина продолжит работу в должности главного редактора. Источники называют Тимергалеева талантливым продажником, который попытается усилить позиции издания на местном рынке, но все-таки скорее номинальной фигурой, за которой стоят другие влиятельные лица.

Под управлением «нижнекамских товарищей»

Федеральный издательский дом «Коммерсантъ» передал права на издание региональной полосы «Волга-Урал-Казань» новому татарстанскому партнеру. Известный журналист Ольга Кудрина, владевшая франшизой с 2015 года через ООО «Профи-Ньюс», выходит из издательского бизнеса, чтобы сосредоточиться на творческом процессе, оставшись во главе местной редакции.

Как рассказали источники «Реального времени», с июня этого года казанский «Ъ» переходит под управление «нижнекамских товарищей». Стоимость сделки «чисто символическая» — стоит задача не столько заработать, сколько сохранить и расширить бизнес в Татарстане. Точное подтверждение сделки отражено в системе «Спарк-Интерфакс». По ее данным, с мая этого года 100% долей «Профи-Ньюс» перешло в собственность некоего Линара Тимергалеева. Ольга Кудрина подтвердила «Реальному времени» факт продажи компании-франчайзи, но не раскрыла ни деталей сделки, ни профиля и интересов покупателя. Связаться с директором региональных и международных проектов ИД Дмитрием Ноаком вчера не удалось: его мобильный телефон не отвечал.

Фото yandex.ru

Информации о новом издателе «Ъ» крайне мало. Ранее он не занимался медиабизнесом и не был связан ни с одним заметным медийным проектом в России. Как удалось выяснить «Реальному времени» из собственных источников, ранее Тимергалеев работал на крупную транснациональную корпорацию «Эмерсон», головной офис которой расположен в Миссури, США. Бизнес в России «Эмерсон» юридически начала в 2004 году, когда стала соучредителем и стратегическим партнером промышленной группы «Метран» с головным офисом в Челябинске. Будучи представителем компании в Татарстане, Тимергалеев являлся руководителем ЗАО «Метран», зарегистрированным в Нижнекамске. Компания «Эмерсон» совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Оборудование «Эмерсон» используется на крупнейших татарстанских промпредприятиях. В 2017 году с директором «Эмерсон» в России встречался президент республики Рустам Минниханов.

Тимергалеева называют крепким продажником, который принял решение вернуться в Татарстан с Дальнего Востока, где работал над проектами «Эмерсона» последнее время. Впрочем, источники нашего издания на медиарынке сошлись во мнении, что он является фигурой не в полной мере самостоятельной. За ним могут стоять более влиятельные люди, которые предпочли пока оставаться инкогнито. Среди тех, кто может являться настоящим бенефициаром «Ъ» в Казани участники медиарынка называют «нижнекамских товарищей» из «Татмедиа» и мэрии Казани. К слову, по некоторым данным, представители последних проявляли интерес к покупке казанской франшизы ИД «Коммерсантъ» ранее, в том числе в 2015 году.

Так или иначе, Тимергалеев становится третьим по счету франчайзи «Ъ» в Татарстане за 9 лет действия этой схемы бизнеса. Первым был Наиль Адельбаев, которому такую схему навязали москвичи, затем проектом рулила Ольга Кудрина, которой удалось продержаться целых пять лет. «Издание на самоокупаемости и иногда даже прибыльно, несмотря на бесконечную череду кризисов. Кажется, только пережили один, как наступает следующий», — сказала Кудрина «Реальному времени». Теперь забота о поиске средств к существованию ложится на плечи нового владельца и его теневых «товарищей».

Фото facebook.com/kudrina.o

«Профи-Ньюс» собирала рекламу

Казанский «Ъ» издается последние пять лет казанским ООО «Профи-Ньюс», с которой действует бессрочный договор франшизы. Главным обязательством франчайзи является регулярный выпуск газеты в регионе присутствия. Его география не изменилась — Татарстан. Основным источником существования франчайзи являлись рекламные контракты, которых с каждым годом становилось все меньше. Тем не менее, по данным системы «Спарк-Интерфакс», компания действительно оставалась прибыльной на протяжении последних пяти лет. При обороте в 10-11 млн рублей в год франзайчи получал чистую прибыль примерно в четверть миллиона. Исключением стал 2017 год, когда компания показала убыток в 829 тысяч рублей. Наибольшие расходы связаны с печатью и распространением печатной версии газеты, на втором месте — зарплаты сотрудникам.

Отметим, что казанская редакция «Ъ» перестала работать в качестве дочерней компании Издательского дома «Коммерсант» через 9 лет после открытия в Татарстане. В 2011 году было подписано первое соглашение о праве на издание газеты с крупным татарстанским медиаменеджером Наилем Адельбаевым. При этом дочерняя структура ЗАО «Коммерсант в Казани» была ликвидирована. Переход к новому формату взаимодействия с Москвой проходил не без потерь, но для редакции относительно безболезненно.

Новый партнер «Ъ» ранее брал на себя расходы на печать и распространение. Сегодня условия остаются те же. Переход на франчайзинг объяснялся развитием бизнеса вкладки «Волга-Урал», хотя к тому моменту из сферы его влияния собственно Урал, в лице Башкирии, уже вышел. Тираж газеты в последнее время упал до 1-2 тысяч экземпляров. Данных по посещаемости местного интернет-сайта нет. После расторжения договора с Адельбаевым в 2014 году начались поиски нового партнера. Среди кандидатов рассматривался в том числе казанский медиаменеджер Владислав Семенов, который издавал бесплатную газету «Пульс». Были и другие кандидаты, но в итоге ресурсы и права на издание региональной полосы получила главред Ольга Кудрина, пользующаяся большим авторитетом в московской штаб-квартире издательского дома.

Фото bbc.com

«Ъ» закрепился в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на Дону

Между тем, «Коммерсант» продолжал укреплять региональную сеть. Сегодня дочерние компании «Ъ» действуют в Екатеринбурге, Сибири, Самаре, Ростове-на Дону. У них стандартный уставный капитал составляет 600 тысяч рублей, тогда как у казанского франчайзи — всего 10 тысяч рублей.

В федеральных медиа-кругах объясняют пролонгированное существование франчайзи «Ъ» в Татарстане тем, что ни одному московскому деловому изданию так и не удалось остаться в республике независимым и самостоятельным. Источники утверждают, что специфика местного бизнеса и регулирования такова, что коммерчески эффективно присутствовать в республике можно только через татарстанского партнера. При этом деятельность региональной редакции крупного федерального медиахолдинга важна и для Татарстана, поскольку подчеркивает масштаб и особый статус республики, а также дает возможность оценивать ситуацию на местах по широкой палитре разных, в том числе независимых, мнений.

К слову, по условиям договора Тимергалееву не удастся вмешиваться в работу редакции и влиять на политику издания. Его задачей в «Коммерсанте» станет исключительно коммерция и расширение бизнеса. Какие именно шаги будут предприняты и есть ли намерение инвестировать в развитие редакции, пока неизвестно. Впрочем, Кудрина сообщила «Реальному времени», что «пока коллеги сокращают штаты», «Коммерсантъ», напротив, открыл набор пишущих авторов в редакцию в Казани.