Пятикратный рост безработицы в Татарстане спровоцировал «серый» рынок труда

В республике зарегистрировано 60 тысяч безработных, и количество их увеличивается. Такого не было со времен кризиса 2008 года

Фото: Максим Платонов

Пятикратный рост безработицы в Татарстане связан с раздачей «ковидных» денег: на биржу труда за пособием рванули те, кто работал неофициально и с кем безжалостно распрощались, закрываясь на карантин. Впрочем, получить выплаты смогли меньше половины, так как для этого работодатель должен был делать отчисления в ПФР. В министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ советуют не уповать на «путинское» пособие, которое не может быть равноценной заменой зарплате, а трудоустраиваться именно сейчас, в «высокий сезон», когда на рынке есть 33 тыс. неплохих вакансий, которые пока не разобрали трудовые мигранты, особенно из соседних республик и областей.

«Серый» рынок встал на учет

В Татарстане безработица за время пандемии выросла в 5 раз и на сегодня составляет 60 тысяч человек. Это беспрецедентные цифры, больше было только после кризиса 2008 года, когда работу в республике потеряли 67 тыс. человек. Пик пришелся на начало мая, когда на учет в службу занятости разом встало 15 тыс. человек. Эксперты прогнозируют сохранение прироста безработных до начала IV квартала, а потом их число пойдет на спад.

«Для нас это была ожидаемая ситуация. Серый рынок труда пришел и встал на учет», — обрисовала накануне случившееся министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. По ее мнению, взрывной рост, который не случался уже многие годы, связан с «путинскими» выплатами, введенными во время коронавирусной эпидемии.

Однако больше половины — 53% — обратившихся в службу занятости за пособием по безработице получили отказ. Это связано с тем, что граждане не были официально трудоустроены, объяснила Зарипова: для кого-то известие о том, что он работал «всерую» стало откровением, кто-то думал перехитрить государство, но это ему не удалось, так как служба занятости подключена к государственной информационной системе «Социальный регистр населения», в которую входит база 25 министерств и ведомств. То есть, вставая на учет, человек подает только заявление, у него не спрашивают, где он работал раньше и работал ли вообще, какой доход имел — все эти сведения проверяются в соответствующих ведомствах. И они всплыли, для многих сосем неожиданно.

По мнению Эльмиры Зариповой, взрывной рост, который не случался уже многие годы, связан с «путинскими» выплатами, введенными во время коронавирусной эпидемии. Фото Максима Платонова

Поэтому рассчитывать на 12 130 рублей в месяц могли только те, кто был уволен, но имел официальную занятость не менее 26 недель до 1 марта этого года, и сведения об этом есть в Пенсионном фонде РФ. Остальные получили от ворот поворот. В министерстве соцзащиты считают, что пандемия стала еще одним поводом для того, чтобы пересмотреть свои отношения с работодателями, отказываясь от «конвертных» выплат в пользу официальной зарплаты.

33 тысячи вакансий

Пособие, хоть его выплачивают и 6, и 12 месяцев (для предпенсионеров), все-таки не может быть эквивалентной заменой зарплате. Потому Зарипова призывает граждан не сидеть на иждивении у государства, а активно заняться поисками работы. Тем более что после пандемии идет обратная волна — открывающимся предприятиям и сфере услуг нужны рабочие руки. По статистике, сегодня еженедельно находят работу 500—700 человек, правда, и встают на учет до 2 тысяч.

Сейчас на рынке труда насчитывается более 33 тысяч вакансий, среди которых есть и достаточно неплохо оплачиваемые. Например, требуется более 1 тыс. водителей с зарплатой 35—40 тыс. рублей, есть на рынке и около 1,5 тыс. предложений с зарплатой до 30 тыс. рублей. Хорошим спросом пользуются педагоги, электрогазосварщики, строители, подсобные рабочие, работники полиции, пищевой промышленности, науки.

Причем в Минтруде республики рекомендуют озаботиться вопросом трудоустройства именно сейчас, так как со снятием карантина в республику ринутся трудовые мигранты, которые расхватают все самые «вкусные» предложения. Казань все еще остается центром притяжения рабочий силы из соседних республик, где уровень жизни все-таки ниже.

«Если не мы — то придут наши соседи. Не упустите момент. Лето, все устали, хотят отдохнуть, но сейчас можно трудоустроиться на достойную зарплату. Нужно сейчас думать о том, где ты будешь осенью» — советует Зарипова.

Сейчас на рынке труда насчитывается более 33 тысячи вакансий, среди которых есть и достаточно неплохо оплачиваемые

Еще один положительный урок пандемии — переход на дистанционную работу. Это расширит возможности соискателей, не ограничиваясь городом проживания или даже страной. В министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ есть опыт работы с общероссийской базой вакансий — порталом trudvsem.ru, который будут продолжать.

Что касается востребованных в будущем профессий, то ежегодно утверждается их список. Сейчас в нем 700 наименований. В приоритете — инженерные специальности, нефтепереработка, бизнес-компетенции и сфера it.

Пособия — малообеспеченным, продуктовые наборы — ИП и самозанятым

Те, кто не смог претендовать на «ковидное» пособие по безработице, но когда-то работал и об этом есть сведения в ПФР, получали по 1,5 тыс. рублей. Кроме того, для 9 тыс. индивидуальных предпринимателей и самозанятых была выделена продуктовая помощь на сумму 1,2 тыс. рублей. По словам министра, Всемирный банк дал высокую оценку этой мере поддержки, правда, не государства, а общества и бизнеса. Во-первых, ее впервые получили те, кому она никогда не оказывалась, во-вторых, 105 тыс. продуктовых наборов были переданы 6,5 тыс. волонтерами бесконтактным способом, что позволило избежать толчеи и риска заражений. Например, в США еду раздавали на улицах, и это спровоцировало всплеск эпидемии. Сейчас собирается третий транш проднаборов для нуждающихся.

Самыми уязвимыми в коронакризис оказались семьи с детьми, особенно те, где один или оба родителя потеряли работу. Ранее они никогда не обращались за пособием. Сейчас же на единовременные выплаты на детей могут претендовать 640 тыс. жителей республики, из них более 530 тыс. деньги уже получили.

Сейчас на единовременные выплаты на детей могут претендовать 640 тыс. жителей республики, из них более 530 тыс. деньги уже получили. Фото Максима Платонова

Хорошим подспорьем для многодетных и нуждающихся семей стали республиканские меры поддержки, введенные с января этого года. Среди них — доплата до поднятия уровня доходов на каждого члена семьи до прожиточного минимума (воспользовалось более 8 тыс. семей), 100% компенсация оплаты за детский сад (воспользовались более 7 тыс. человек) и выплаты на приобретение лекарств в размере 10 тыс. рублей в год для семей с детьми до 3 лет (воспользовались более 9,4 тыс. человек).

«Эти адресные выплаты были введены в январе, мы не знали, что случится весной, но они попали в точку, поддержав именно малообеспеченные семьи с детьми», — отметила Зарипова.