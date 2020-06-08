Почем и зачем: где в Казани тестируют на коронавирус

«Реальное время» выяснило, какие из казанских клиник принимают анализы на коронавирус: как оказалось, сейчас различные виды таких анализов, в том числе тесты на антитела, проводят почти что 40 медучреждений столицы республики. Однако даже сами клиники признают: реальная необходимость в таком тесте возникает нечасто. И, как выяснилось, эти тесты не показали ожидаемого огромного количества переболевших и бессимптомных носителей — это всего 3-5% от тестируемых. Впрочем, для кого-то из людей и для некоторых работодателей наш обзор будет реально полезен.

Три вида тестов и их отличия

По сравнению с началом ограничительных мер, анализы на коронавирус стало сдать значительно проще. Аналитическая служба «Реального времени» выяснила в казанских клиниках, где именно можно сдать тесты и сколько это будет стоить. Выяснилось, что анализ на коронавирус в столице региона принимают аж 38 медицинских учреждений. При этом тестов на COVID-19 существует несколько видов, но сдать их в большинстве случаев могут только люди без симптомов, собственно, коронавируса или ОРВИ.

Самый простой и «безболезненный» тест — в форме мазка, который берут из носа или рта. Это — так называемое ПЦР-исследование. С помощью такого анализа можно обнаружить генетический материал вируса SARC-CoV-2. Такой метод позволяет обнаружить инфекцию с первых дней заражения, в том числе во время инкубационного периода. Минздрав рекомендует именно такой способ для диагностика коронавирусной инфекции. В Казани такой анализ можно сдать в 17 клиниках.

Другой вид анализов — с забором крови из вены. Именно они сейчас известны как «анализы на антитела». С помощью этих тестов можно уточнить стадию инфекции, а также узнать, что человек уже перенес ее ранее. Тесты в виде анализа крови в Казани принимают 30 клиник. Однако такие анализы на антитела также бывают двух видов: на антитела IgG и IgM. Заболевание во время инкубационного периода не покажет ни один из тестов на антитела, на ранней и активной фазе заболевания тест будет положительным на антитела IgM. А вот тест на антитела IgG покажет положительный результат при активной фазе заболевания, во время выздоровления и при уже перенесенной инфекции.

Таким образом, в двух основных случаях, при которых человека могут заинтересовать анализы на коронавирус, ему понадобится или мазок, или анализ крови на антитела IgG. Если нужно точно знать, что сейчас коронавирус в любой форме — от инкубационного периода до выздоровления — отсутствует, то нужно сдать тест в форме мазка. Если нужно узнать, не переносил ли человек коронавирус в прошлом, — то нужен анализ на антитела IgG. Отметим, что анализ на антитела IgG более распространен, чем на IgM — в девяти из 30 клиник проверят только на IgG.

Мазок или ПЦР: от 1,5 до 2 тысяч

Стоимость теста в виде мазка — ПЦР — составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Дешевле всего — за полторы тысячи рублей — узнать, есть ли сейчас у человека коронавирус в какой-либо форме, можно в поликлиническом отделении Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера на Короленко, 54. Анализ здесь обещает быть готовым уже на следующий день.

По цене в 1700 рублей мазок предлагают взять еще в двух частных центрах — лаборатории «НатЛаб» на Азинской, 35 и многопрофильном медицинском центре «Нам медицинский сервис» на Кул Гали, 27. Результата тут ждать придется дольше — 2-4 рабочих дня.

Самый простой и «безболезненный» тест — в форме мазка, который берут из носа или рта. Фото Ильи Бархатова / 74.ru

За 1800 протестировать на COVID-19 готовы сразу в трех частных медицинских центрах. Это — «Медэксперт» на Сибгата Хакима, 52, «Консультативно-диагностический центр» на Лукина, 10 и «Биомед» на Закиева, 41. Быстрее всего результат будет готов в центре на Лукина — уже через 1 рабочий день. В двух других клиниках ждать придется два дня.

За 1880 рублей и три рабочих дня проверят на коронавирус сразу в четырех медицинских центрах «Айболит». Они расположены на Курской, 8а, Меридианной, 11Б, Сыртлановой, 8 и Серова, 51. На сто рублей дороже и в течение 2-3 рабочих дней анализы возьмут в сети «Здоровье семьи» (они расположены на Кулахметова, 25 корп. 2, Мира, 24 и Гвардейской, 1) и клинике «Ситидок-Эксперт Казань» на Зеленой, 85 корп. 1. При этом последняя начнет брать анализы только с 8 июня, а «Здоровье семьи» предлагает услуги только «потенциально здоровым» — тем, кто не контактировал с подтвержденными носителями, не выезжал за границу и не имеет признаков ОРВИ.

Та же цена, но срок результата — 3-4 рабочих дня — в «Ситилабе» на Аделя Кутуя, 44а. Ровно за 2 тысячи и около 3 рабочих дней провериться можно в «Лайф Клиник» на 2-ой Азинской, 35 и «Гемотесте» на Ломжинской, 3 (здесь дополнительно придется заплатить 410 рублей за взятие биоматериала).

Наконец, еще пять клиник берут мазок на коронавирус с определенными оговорками. Например, «Звезда» на Карла Маркса, консультативная поликлиника РКБ и центры «Ак Барс Медицина» на Оренбургском тракте работают только с организациями — причем сдать анализ, например, в «Звезде» могут только группы от 40 человек (по 2 тысячи рублей за человека), а в «Ак Барс Медицине» стоимость для групп от 50 человек составит 1650 рублей за каждого, в то время как для меньших групп — по 1850 рублей. Городской диагностический центр по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний на Николая Ершова может проанализировать биоматериал, но заборного пункта там нет. Студенческая поликлиника на Оренбургском тракте возьмет анализ бесплатно, но только в определенных случаях.

Где в Казани сдать мазок на COVID-19

Наименование Стоимость (мазок) Срок результата (мазок) Адрес Телефон Гемотест

сеть медицинских лабораторий 1500+500 до 3 раб.дней Ломжинская, 3 8‒800‒550‒13‒13 Лайф Клиник

Медицинский центр 2000 3 раб. дня Азинская 2-я, 35 (843) 212‒14‒52

8‒966‒240‒50‒95 ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ

сеть лечебно-диагностических центров 1980 2-3 раб дня Кулахметова, 25 к2,

Мира, 24,

Гвардейская, 1 (843) 204‒27‒00 Ситидок-Эксперт Казань

многопрофильная клиника 1980 2-3 раб дня Зелёная, 85 к1 (843) 211‒77‒60 СИТИЛАБ

сеть медицинских центров 1980 3-4 раб.дня Аделя Кутуя, 44а (843) 276‒86‒86 Айболит

семейный медицинский центр 1880 3 раб. дня ​Курская, 8а

Меридианная, 11Б

​Сыртлановой, 8

​Серова, 51 (843) 255‒41‒41 Медэксперт

медицинский центр 1800 2 раб. дня Сибгата Хакима, 52 (843) 528‒26‒31 Консультативно-диагностический центр

Многопрофильные медицинские центры 1800 1 рабочий день Лукина, 10 (843) 203‒60‒36 Биомед

сеть лечебно-диагностических центров 1800 2 дня Автор: по записи Закиева 41 а (843) 533‒33‒33 НатЛаб

лаборатория Автор: Мазок делают по ул. Азинская,35 1700 2-3 раб дня Кул Гали, 27 (кровь)

Азинская 35 (мазок) (843) 296‒09‒30

(843) 290‒30‒35

(843) 240‒65‒83 Наш медицинский сервис

Многопрофильные медицинские центры 1700 4 раб.дня ​Кул Гали, 27 (843) 558‒50‒58 Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер

Поликлиническое отделение 1500 на след.день Короленко, 54 (843) 210‒14‒15 АК БАРС Медицина

Многопрофильные медицинские центры Только для организаций: до 50 человек - 1850 руб.;

более 50 человек - 1650 руб. 2-3 раб дня

​Оренбургский тракт, 138 к А (843) 237‒34‒56

(843) 527‒48‒55 Консультативная поликлиника

Республиканская клиническая больница Только для организаций, н/д

​Оренбургский тракт, 138 к В (843) 231‒20‒90 Городская поликлиника №21

Студенческая поликлиника только бесплатно в определенных случаях

Оренбургский тракт, 95 (843) 237‒99‒56 Городской диагностический центр по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний анализируют биоматериал, заборного пункта нет

Николая Ершова, 54 (843) 267‒81‒64 ЗВЕЗДА

сеть медицинских центров 2000 руб. Только для юрлиц от 40 человек

​Карла Маркса, 46 (843) 291‒00‒00

Вспомогательный анализ крови — от тысячи рублей



Анализ крови на коронавирус, который, напомним, считается вспомогательным, но помогает в том числе и определить, переносил ли человек вирус в прошлом, стоит дешевле. В девяти клиниках, которые предлагают тест только на IgG (положительный результат — на активной стадии, при выздоровлении или при перенесенном COVID-19), стоимость составляет от тысячи рублей. Дешевле всего — 1010 рублей (120 за забор крови и 890 за сам анализ) такой тест будет стоить в медцентре «Казанский» на Ершова, 16, готовы результаты будут за 2-3 рабочих дня. За 1100 рублей такой же тест сделают в «Клинике Нуриевых» на Братьев Касимовых и Серова, 48 корпус 3. Готовиться он, правда, будет дольше — до 6 рабочих дней. В пределах 1200 рублей готовы проверить на антитела к коронавирусу еще в трех центрах — «АМ Медика» на Пушкина, 1/55 (готовность — до 6 рабочих дней) и «Артус» на Мавлютова, 2 корпус Ж (4 рабочих дня) и медицинском диагностическом центре на Фучика, 105а корпус 1 (1-2 рабочих дня).

В других местах этот анализ будет стоить дороже — 1500 в клинике «9 месяцев» на проспекте Победы, 152 и Маяковского, 30 (готовность — до 6 рабочих дней), столько же — в Университетской клинике КФУ «Казань», но дополнительно придется заплатить 150 рублей за сам забор крови. Здесь такие тесты начнут проводить с 5 июня. В List Lab на Чистопольской, 71А тест будет стоить 2050 рублей, готовность — через 1-3 рабочих дня, а в медцентре «Продлить жизнь» на Достоевского, 52 стоимость составит и вовсе 3315 рублей — готовы анализы будут за 3 рабочих дня. То, что в клинике делают тест только на IgG, в таблице указано в виде пояснения к цене.

В остальных клиниках, где берут анализ на коронавирус по крови, человека протестируют и на IgG, и на IgM — то есть, не только на антитела, но и на нынешнюю зараженность COVID-19. В некоторых случаях в таблице указаны цены «с плюсом»: чаще всего анализ на каждое из антител оплачивается отдельно, и отдельно же — сам забор крови.

Дешевле всего тестирование на оба антитела обойдется в лаборатории «НатЛаб» на Кул Гали, 27 — в 1080 рублей. Анализы будут готовы в течение 2 рабочих дней. Сравнимая цена — 1100 рублей, возможно, будет с 5-ого числа в центре «Наш медицинский сервис» по тому же адресу. Пока, правда, здесь не проводят анализов крови.

За 1610 рублей тестирование предлагают в консультативно-диагностическом центре на Лукина, 10 — причем результат будет готов уже за 1 рабочий день. Самая стандартная цена на анализы крови на COVID-19 — 1800-2200 рублей. По этой цене предлагают тестирование сразу 16 медицинских центров. Обычно тестирование на каждое из антител стоит 900-1000 рублей, дополнительно придется заплатить 90-150 рублей за сам забор крови. Стандартный срок анализов и на IgM, и на igG — 4-6 дней, найти клиники, которые его проведут дешевле, довольно сложно. Это — уже три упоминавшихся центра на Кул Гали и Лукина, «Ситилаб» на Аделя Кутуя (1950 рублей и 2 рабочих дня), «Гемотест» на Ломжинской (2030 рублей и 3 рабочих дня), «Нурмед» на Салиха Батыева (1950 и 2 рабочих дня). Кроме того, за 2 дня сделают анализы в KDL на Закиева (1805 рублей), «Здоровье» на Ильича (2 тысячи рублей), в «Клинике семейной медицины+» на проспекте Ямашева (2010 рублей).

Где в Казани сдать кровь на COVID-19

Наименование Стоимость (кровь) Срок результата (кровь) Адрес Телефон КАЗАНСКИЙ

медицинский центр 890 (IgG)+120 забор крови 2-3 раб. дня ​Николая Ершова, 16 (843) 216‒03‒03 Продлить жизнь

медицинский центр 3200(IgG)+115 забор крови 3 раб. дня Достоевского, 52 (843) 226‒08‒77

(843) 233‒35‒83 List Lab

лаборатория медицинских анализов 1900 (IgG)+150 забор крови 1-3 раб.дня Чистопольская, 71А (843) 207‒30‒96 Университетская клиника Казань

КФУ 1500(IgG)+150 забор крови в пятницу ​Вишневского, 2а (843) 233‒30‒22 9 месяцев

медицинская клиника 1500 (IgG) до 6 раб. дней Победы проспект, 152

Маяковского, 30 (843) 276‒46‒46 Медицинский диагностический центр Автор: Пока реактивов на IgM нет, ждут поступление 1200 (IgG) 1-2 раб.дня Юлиуса Фучика, 105а к1 (843) 262‒43‒33

(843) 262‒98‒65 Артус

клиника 1190 (IgG) 4 раб.дня ​Хусаина Мавлютова, 2 к Ж (843) 252‒42‒00

(843) 252‒43‒00 АМ МЕДИКА

медицинский центр 1140 (IgG) до 6 раб. дней ​Пушкина, 1/55 (843) 212‒15‒36 Клиника Нуриевых

клиника репродуктивного здоровья 1100 (IgG) до 6 раб. дней ​Братьев Касимовых, 40а, Серова, 48 к3 (843) 212‒22‒44 Разумед

медицинский центр 2190 3-5 раб.дня Юлиуса Фучика, 53а

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ

сеть лечебно-диагностических центров 2080 2-3 раб дня Кулахметова, 25 к2,

Мира, 24,

Гвардейская, 1 (843) 204‒27‒00 Айболит

семейный медицинский центр 2050 3 раб. дня ​Курская, 8а

Меридианная, 11Б

​Сыртлановой, 8

​Серова, 51 (843) 255‒41‒41 Здоровье

медицинский центр 2000 2 раб. дня Ильича, 19/43 (843) 516‒23‒33 А

многопрофильная клиника 1950 3 раб. дня Академика Глушко, 30 (843) 276‒71‒91 KDL

сеть клинико-диагностических лабораторий 1805 2 календ.дня Закиева, 3 а (843) 205‒37‒36 НатЛаб

лаборатория 1080 2 раб. дня Кул Гали, 27 (кровь)

Азинская 35 (мазок) (843) 296‒09‒30

(843) 290‒30‒35

(843) 240‒65‒83 Гемотест

сеть медицинских лабораторий 950+950+130 забор крови 3 раб. дня Ломжинская, 3 8‒800‒550‒13‒13 Биомед

сеть лечебно-диагностических центров 900+900+90 забор крови 2 дня Автор: по записи Закиева 41 а (843) 533‒33‒33 СИТИЛАБ

сеть медицинских центров 900+900+150 забор крови 2 раб. дня Аделя Кутуя, 44а (843) 276‒86‒86 АС-МЕД

медицинский центр 1900+200 забор крови 3 кленд.дня Агрономическая, 18 (843) 514‒63‒75

8‒987‒069‒29‒96 Джи клиник

клиника индивидуальной медицины 1900+135 забор крови 5-6 раб.дней Ульянова-Ленина, 34 (843) 200‒93‒09 ИНВИТРО

медицинская компания 1900+130 забор крови до 6 раб. дней во всех филиалах,

Вишневского, 29 8‒800‒200‒363‒0 Клиника семейной медицины+

Многопрофильные медицинские центры 1900+110 забор крови 2 раб. дня ​Ямашева проспект, 48Б (843) 211‒10‒11 Медицинский центр НУРМЕД

Многопрофильные медицинские центры Автор: на 2 антитела 1850+100 забор крови 2 раб. дня Салиха Батыева, 1 (843) 246‒76‒00 Консультативно-диагностический центр

Многопрофильные медицинские центры 1500+110 забор крови 1 рабочий день Лукина, 10 (843) 203‒60‒36 ВиВа Ла Вита

медицинский центр 1100+1100 4-6 раб. дней Курашова, 20 (843) 590‒01‒30

(843) 590‒54‒99 Казанская клиника

лечебный диагностический центр 1000+1000+100 забор крови 3-6 раб.дня Лушникова, 10 (843) 210-11-06 MEDCLINIC

медицинский центр 1000+1000 5-6 раб.дней Юлиуса Фучика, 94 (843) 263‒10‒10 Городская поликлиника №21

Студенческая поликлиника только бесплатно в определенных случаях

Оренбургский тракт, 95 (843) 237‒99‒56 Наш медицинский сервис

Многопрофильные медицинские центры Пока не делают, возможно с 5-ого июня. 1100 руб. 1-2 раб. дня ​Кул Гали, 27 (843) 558‒50‒58

«Анализ крови не является диагностическим методом»



Насколько целесообразно в тех или иных случаях сдавать те или иные анализы, «Реальное время» поинтересовалось у руководителей клиник, где сейчас проводится тестирование на COVID-19.

— Мы сейчас проводим все обследования — начиная с ПЦР и заканчивая анализом крови на антитела IgG и IgM, — рассказала гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина. — Но надо помнить, что анализ крови не является диагностическим методом — человек для себя выясняет, есть у него антитела к вирусу или нет, болел он или не болел.

Ответ на вопрос, когда стоит тратиться на тестирование в коммерческом медицинском центре, а когда лучше на анализах сэкономить, оказался тесно увязан с объяснением причин, по которым платным лабораториям разрешено брать анализы только у тех пациентов, которые не имеют признаков ОРВИ.

— Больные люди по улицам расхаживать не должны: считается, что они — потенциально заражены коронавирусом, — пояснила Гизатуллина. — Поэтому с температурой надо не идти сдавать анализ, а вызывать врача на дом. Врач по симптоматике решит, нужен такому пациенту тест ПЦР на коронавирус или нет. И если он нужен, то его сделают бесплатно. Тестируют только тех, у кого есть признаки [заражения коронавирусом] — это же бюджетные деньги… Так что имеет смысл проверяться только тем, у кого нет симптомов заболевания, но есть опасения, что они могут быть его распространителями. Тот, кто сидел на карантине, болел или приехал откуда-то и хочет удостовериться, что можно безопасно встречаться с друзьями и родственниками, идет сдавать ПЦР.

Справка на 72 часа

— Если нет необходимости куда-то, например, ехать, самостоятельно сдавать тесты на коронавирус вообще смысла нет, — считает директор ООО «Натлаб» Наталья Мурзина. — Результаты тестирования действительны 72 часа, а отсутствие у вас вируса в данный момент не гарантирует, что вы не заболеете им в будущем.

Справку о результатах тестирования на COVID-19 (любого), принимают в аэропорту, говорит Мурзина, она служит пропуском на борт, без доказательства отсутствия вируса полет не состоится. Она также рекомендовала пройти тестирование мнительным людям, которые, обнаружив у себя признаки ОРВИ, переживают — а вдруг это коронавирус. Для всех остальных при нормальном самочувствии такой анализ — бессмысленная трата денег.

«Анализ на IgM — ненужный»

Если человек платно сдает тест ПЦР, а он оказывается положительным, за ним устанавливается медицинское наблюдение со всеми вытекающими последствиями — пациента обязывают соблюдать самоизоляцию. Что же касается анализов на антитела, то выявление антител IgG, свидетельствующее, что человек переболел коронавирусом, не влечет за собой таких последствий, поскольку он уже не заражает окружающих. А вот с антителами IgM, свидетельствующими о заболевании в острой фазе все сложнее.

— Тех, у кого они обнаружены, мы обязаны перепроверять методом ПЦР, поскольку только этим методом можно поставить диагноз, — говорит Римма Гизатуллина. — IgM сохраняются в крови до 28-го дня. Поэтому когда к нам приходит человек, который хочет сдать кровь на антитела IgM, мы заранее берем у него согласие сдать тест ПЦР в случае положительного результата. Ведь анализ-то платный! И вот если тест ПЦР будет отрицательный, несмотря на то, что у него есть иммуноглобулины М, никаких последствий это не повлечет, а если положительный, он сдает повторно тест ПЦР, потому что один результат может быть и ложным. И на него распространяются все мероприятия, предписанные Роспотребнадзором. Поэтому мы не настраиваем пациентов сдавать кровь на антитела IgM, а советуем сразу сделать ПЦР. Потому что сути анализ на иммуноглобулины М — ненужный.

«Коронавирусом надо переболеть»

— Из тех, кто к нам обращается за тестом, бессимптомных носителей COVID-19 оказывается около 5 процентов, — говорит Наталья Мурзина.

По словам Риммы Гизатуллиной, бессимптомно болели коронавирусом около 3 % сдававших тесты и анализы в «Биомеде» пациентов.

— Я хожу в маске и перчатках, потому что вижу, что бессимптомное носительство вируса есть. Мне становится страшно, когда я вижу людей, которые разгуливают без маски и перчаток, — говорит она. — Но с другой стороны, я понимаю, что ничего страшного в этом нет, и что коронавирусом надо переболеть, чтобы выработался иммунитет к нему. Да, есть определенный риск, но это когда сопутствующие заболевания есть. А так это не смертельное заболевание. Надо пересидеть эти две недели, пролечиться, принимать лекарства, не затягивать с обращением к врачу и лечением.

