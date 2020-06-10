Российская «дочка» американской компании оспорит «коронавирусный» указ Путина

Как татарстанский адвокат защищает петербургскую компанию, уволившую сотрудников перед «коронавирусными» нерабочими днями, через оспаривание президентского указа

Интересы «американского» работодателя, который уволил своих российских работников в разгар пандемии коронавируса, защищает в суде Санкт-Петербурга казанский адвокат Лаврентий Сичинава. О том, как сотрудники АО «Тапджетс.ру» стали безработными буквально за час до вступления в силу дававшего шанс отодвинуть увольнение указа Владимира Путина №206 о нерабочих днях, и как на почве частных исков уволенных из скромной компании вырос иск этой компании об оспаривании президентского указа — в материале «Реального времени».

Работники, на вылет!



— Российская компания АО «Тапджетс.ру» является поддерживающей компанией для американской TapJets inc, имеет одноименное приложение для бронирования частного самолета в любой точке мира, — рассказал «Реальному времени» бывший сотрудник «Тапджетс.ру» Никита Набока. — Работал я в ней с 23 августа 2019 года, занимался продажей частных авиаперелетов и ведением текущих заказов. Работал удаленно, из дома. Новость о скором увольнении мне по телефону сообщил генеральный директор фирмы господин Севидов в ночь с 24 на 25 марта 2020 года, во время моей рабочей смены. Он попросил меня «уйти по собственному желанию» — без компенсаций, в связи с сложной ситуацией в бизнес-авиации США из за коронавируса и тяжелым финансовым положением компании. Я отказался. Через сутки мне предложили компенсацию в половину оклада — около 25 тысяч рублей — я снова отказался.

Несмотря на это, говорит Набока, его и нескольких других сотрудников уволили, но по другому основанию — прекратили трудовой договор в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений. Согласно п. 7 ст. 83 Трудового Кодекса РФ таковыми считаются военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства, если они признаны таковыми «решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации».

— 30 марта мы с другими уволенными приехали в офис и получили документы по увольнению, рассказывает далее Никита Набока. — В приказе об увольнении у меня и у коллег значилась дата 25 марта 2020 года. С 30 марта ни с кем из компании TapJets я не контактировал, но вскоре после увольнения подал иск в Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

Другой сотруднице «Тапджетс.ру» — Екатерине Горбуновой, как следует из ее искового заявления, Андрей Севидов звонил той же ночью, что и Никите Набока, и так же, как и Набока, просил ее уволиться по собственному желанию. При этом, указывает женщина, с 26 марта по 10 апреля она должна была уйти в очередной отпуск, и 23-го уже даже получила отпускные. Она также отказалась увольняться добровольно, отвергла и предложение расторгнуть трудовые отношения по соглашению сторон.

«Я предложила ему (Севидову — ред.) обсудить это после отпуска, но он сказал, что этот вопрос надо решить срочно, в ближайшие день-два… Начал говорить, что закроет или обанкротит компанию, и тогда я вообще ничего не получу». На другой день в 21.37 на электронную почту Горбуновой пришел приказ об увольнении по тем же основаниям, что и Набока. А 27 марта ей на карточку пришел расчет при увольнении.

Екатерина Горбунова ссылается в исковом заявлении на то, что увольнение по чрезвычайным обстоятельствам незаконно, так как российское правительство не объявляло режим ЧС, а президент страны, напротив, указом №206 установил с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Она просит суд признать ее увольнение незаконным, восстановить ее на работе с выплатой заработной платы и взыскать с АО «Тапджетс.ру» компенсацию неполученного вследствие вынужденного прогула заработка (около 45 тыс. рублей) и морального вреда, который оценивает в 50 тыс. рублей.

Аналогичные требования заявил и Никита Набока.

— Я требую соблюдения моих прав со стороны работодателя, — сказал он «Реальному времени», — а как это произойдёт — решит суд.

Виноват Трамп…

— Всего в связи с ситуацией по коронавирусу в АО «Тапджетс.ру» было уволено пять сотрудников, — изложил «Реальному времени» позицию работодателя представитель Андрея Севидова Лаврентий Сичинава. — Мой клиент, который проживает в США, просил передать вам свой комментарий. Он говорит, что никаких нареканий к бывшим сотрудникам не имел, а уволить их был вынужден исключительно в связи со сложившейся из-за пандемии неблагоприятной финансовой ситуацией. Все уволенные — сотрудники одного отдела, программисты, специалисты по высоким технологиям. Именно этот отдел выполнял основную работу по обслуживанию бизнес-авиации, а тут еще прекратились даже регулярные рейсы, причем на неопределенный срок… Заказчик компании уведомил Севидова, что заказов не будет. Ясно, что и денежных поступлений не будет. У моего клиента просто выхода не было, кроме как распустить отдел, и, кстати, часть сотрудников это поняла — иски подали не все уволенные, а только трое из них.

«Непонятливые» сотрудники пожаловались в трудовую инспекцию. В мае петербургская Госинспекция труда провела внеплановую проверку АО «Тапджетс.ру», по итогам которой вынесла предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав сотрудников организации. Из его контекста следует, что с точки зрения проверяющих, увольнение работников компании в связи с чрезвычайным положением не имело под собой законных оснований. Сослались проверяющие в этом документе и на Указ российского президента о нерабочих днях.



— В возражениях на предостережение Гострудинспекции и на исковые заявления уволенных сотрудников мы указали, что после того, как 13 марта на территории США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, единственный заказчик услуг АО «Тапджетс.ру» — его американский партнер — в связи с невозможностью осуществлять деятельность предложил провести ряд мер по сокращению расходов, в том числе и по сокращению штата работников, — рассказал Лаврентий Сичинава. — Фактически единственный заказчик отказался от услуг фирмы. К тому же никто не отменял Постановление российского правительства № 304 от 21 мая 2007 года «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», где указано, что чрезвычайная ситуация, в результате которой количество погибших или получивших ущерб здоровью составляет свыше 500 человек, либо размер материального ущерба составляет 1,2 млрд рублей носит характер чрезвычайной ситуации федерального характера. Значит, де-факто, на территории Российской федерации на момент увольнения истцов чрезвычайная ситуация имела место. А ссылка на указ президента России № 206 несостоятельна юридически: этот документ вступил в силу с момента опубликования, а как следует из информации на сайте Президента России kremlin.ru, его опубликовали в 19.00 25 марта 2020 года. Даже если увольнение произошло в конце рабочего дня, который заканчивается в 18.00, оно произошло за час до вступления указа в действие.

…а Путин пусть ответит

Поскольку одной из основных точек преткновения в споре о расторжении трудовых договоров с сотрудниками, в услугах которых компания перестала нуждаться в связи с пандемией COVID-19, стал президентский указ о нерабочих днях, АО «Тапджетс.ру» также инициировало судебное разбирательство. 5 июня 2020 года Судебная коллегия по административным делам зарегистрировала иск АО об оспаривании Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

В этом иске указывается, что «Трудовой кодекс РФ не содержит такого понятия, как нерабочие дни», и потому Указ № 206 противоречит федеральному закону, а значит, и российской Конституции, согласно которой указы президента страны, которые содержат нормы трудового права, не должны противоречить федеральным законам.

На этом основании АО «Тапджетс.ру» просило суд признать незаконным подписанный 25 марта Владимиром Путиным указ. Однако иск организации к рассмотрению не приняли, 9 июня его возвратили в канцелярию. Основания отказа пока неизвестны.

На банкротство — мораторий

Осталось уточнить, что по данным «Спарк-интерфакс», АО «Тапджетс.ру» было зарегистрировано россиянином Андреем Севидовым в Санкт-Петербурге 7 сентября 2018 года. Среднесписочная численность работников этого микропредприятия в 2019 году составляла 6 человек, уставный капитал — 12 тыс. рублей. Выручка от продажи по итогам 2019 года составила почти 3,2 млн рублей, однако год компания завершила с чистым убытком в 3,1 млн (управленческие расходы фирмы за год составили почти 5,92 млн). Информация об уплаченных в 2019 году компанией налогах, страховых взносах в ФОМС, ФСС и Пенсионный фонд РФ на сервисе «Спарк-Интерфакс» и других источниках отсутствует. А сервис rusprofile.ru оценивает ее рентабельность, как нулевую.

АО «Тапджетс.ру» входит в перечень лиц, на которые распространяется действие моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в условиях распространения коронавирусной инфекции.