«Великая Татария» Рафаэля Хакимова
Сюжет 25 материалов
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» публикует отрывки из этого сочинения.
- Рафаэль Хакимов: «Татаро-башкирский фронт распался» «Великая Татария» казанского историка. Часть 25-я
- Рафаэль Хакимов: «Ни один татарский хан не был так жесток к русскому народу, как Петр» «Великая Татария» казанского историка. Часть 23-я
- Рафаэль Хакимов: «Лжедмитрия II убили татары. Это была справедливая месть» «Великая Татария» казанского историка. Часть 21-я
- Рафаэль Хакимов: «Петр Великий негативно относился к татарскому наследию» «Великая Татария» казанского историка. Часть 19-я
- Рафаэль Хакимов: «Русские хроники нередко переписывались в соответствии с идеологическими установками» «Великая Татария» казанского историка. Часть 17-я
- Рафаэль Хакимов: «Русские не побеждали и не собирались побеждать татар» «Великая Татария» казанского историка. Часть 15-я
- Рафаэль Хакимов: «Кочевники дали миру штаны и седло» «Великая Татария» казанского историка. Часть 13-я
- Рафаэль Хакимов: «Узбеки и казахи выстраивают свою государственность, не связывая прошлое с татарами» «Великая Татария» казанского историка. Часть 11-я
- Рафаэль Хакимов: «Конницу, доспехи и легкую саблю в Японию привезли татары, больше некому» «Великая Татария» казанского историка. Часть 9-я
- Рафаэль Хакимов: «До XIV века в качестве названия Золотой Орды использовался термин «Татария» «Великая Татария» казанского историка. Часть 7-я
- Рафаэль Хакимов: «До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств» «Великая Татария» казанского историка. Часть 5-я
- Рафаэль Хакимов: «Китайцы всячески использовали противоречия в тюркской среде» «Великая Татария» казанского историка. Часть 3-я
- Рафаэль Хакимов: «Изобретая мифы о прошлом, Россия живет мифами о будущем» «Великая Татария» казанского историка. Часть 1-я