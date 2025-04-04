Глава СК России требует ответа на жалобу матери из Челнов о лекарствах для сына-инвалида

Фото: Максим Платонов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с обеспечением лекарства для 17-летнего сына-инвалида, живущего в Челнах. Мать мальчика обратилась к нему через соцсети, сообщив, что ее сын с 2022 года не получает необходимый медикамент. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на многочисленные обращения в профильные структуры, проблему не удалось решить. В ответ на это Следком Татарстана начал процессуальную проверку по данному обращению.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бастрыкин также потребовал от руководителя СУ СК по Татарстану Валерия Липского доложить о промежуточных результатах проверки. Центральный аппарат ведомства возложил контроль за исполнением этого поручения.

Анастасия Фартыгина