Татарстанстат сообщил о росте цен на продукты в ПФО в феврале 2025 года
В феврале 2025 года средняя стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ПФО составила 6476,48 рубля в расчете на месяц. Это на 2% выше показателя января 2025 года и на 4% превышает уровень декабря 2024 года.
По сравнению со среднероссийским показателем в размере 7326,32 рубля, стоимость набора в ПФО оказалась ниже на 11,6%. В то же время внутри округа наблюдаются значительные различия в стоимости продуктовой корзины.
Наиболее высокая стоимость набора зафиксирована в Пермском крае — 7242,22 рубля, что сопоставимо с уровнем цен в целом по России. Самый существенный рост цен в месячном выражении также отмечен именно в этом регионе (+3,4%).
Минимальная стоимость продуктового набора установлена в Мордовии — 6062,65 рубля. При этом темпы роста цен здесь остаются умеренными: +1,3% за месяц и +3,2% с начала года.
Среди других заметных изменений:
- В Оренбургской области отмечен наиболее значительный рост цен с начала года (+6,1%).
- Наименьшее повышение стоимости набора в месячном выражении зафиксировано в Нижегородской области (+1%).
- Татарстан и Чувашия демонстрируют практически идентичные показатели как по абсолютной стоимости набора, так и по темпам его изменения.
В целом по Приволжскому федеральному округу сохраняется тенденция более умеренного роста цен на продукты питания по сравнению со среднероссийскими показателями. Тем не менее все регионы округа продемонстрировали увеличение стоимости минимального набора в феврале 2025 года как относительно предыдущего месяца, так и с начала года.
Напомним, что цена минимального продуктового набора в Татарстане за август 2024-го составила 5 844,8 рубля, что на 12,18% ниже, чем в среднем по России.
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