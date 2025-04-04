Татарстанстат сообщил о росте цен на продукты в ПФО в феврале 2025 года

Фото: Мария Зверева

В феврале 2025 года средняя стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ПФО составила 6476,48 рубля в расчете на месяц. Это на 2% выше показателя января 2025 года и на 4% превышает уровень декабря 2024 года.

По сравнению со среднероссийским показателем в размере 7326,32 рубля, стоимость набора в ПФО оказалась ниже на 11,6%. В то же время внутри округа наблюдаются значительные различия в стоимости продуктовой корзины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее высокая стоимость набора зафиксирована в Пермском крае — 7242,22 рубля, что сопоставимо с уровнем цен в целом по России. Самый существенный рост цен в месячном выражении также отмечен именно в этом регионе (+3,4%).

Минимальная стоимость продуктового набора установлена в Мордовии — 6062,65 рубля. При этом темпы роста цен здесь остаются умеренными: +1,3% за месяц и +3,2% с начала года.

Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Среди других заметных изменений:

В Оренбургской области отмечен наиболее значительный рост цен с начала года (+6,1%).

Наименьшее повышение стоимости набора в месячном выражении зафиксировано в Нижегородской области (+1%).

Татарстан и Чувашия демонстрируют практически идентичные показатели как по абсолютной стоимости набора, так и по темпам его изменения.

В целом по Приволжскому федеральному округу сохраняется тенденция более умеренного роста цен на продукты питания по сравнению со среднероссийскими показателями. Тем не менее все регионы округа продемонстрировали увеличение стоимости минимального набора в феврале 2025 года как относительно предыдущего месяца, так и с начала года.



Напомним, что цена минимального продуктового набора в Татарстане за август 2024-го составила 5 844,8 рубля, что на 12,18% ниже, чем в среднем по России.



Матвей Гавриков