Эксперты: россияне увеличили бронирования жилья на 10% в начале 2025 года

Фото: Максим Платонов

МТС при помощи платформы Bronevik.com проанализировала данные о бронировании туристического жилья в России за первый квартал 2025 года. Несмотря на отсутствие дополнительных выходных дней в связи с гендерными праздниками, количество поездок в январе-марте увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тройка наиболее востребованных направлений осталась неизменной: Москва, Санкт-Петербург и Казань сохранили свои позиции. Больше всего бронирований было совершено в Москве — 17% от общего числа заказов по стране. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 9%, а третью позицию удержала Казань с 3% бронирований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В зимний и весенний период россияне чаще всего выбирали для проживания отели и мини-отели, на которые пришлось 75% всех заказов. Средняя длительность поездки составила 2 дня, а средний чек за ночь достиг 5 000 рублей.

Наибольший рост интереса туристов зафиксирован в Мурманске, где количество бронирований выросло почти вдвое (+91%). Город привлекает путешественников возможностью наблюдать северное сияние, посещать горнолыжные курорты и пробовать деликатесы арктической кухни, включая блюда из оленины и морепродуктов.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

На втором месте по темпам роста оказалась Кострома, расположенная на северо-востоке Центральной России. Здесь количество бронирований увеличилось на 80% год к году. Этот город, входящий в Золотое кольцо России, известен своими памятниками деревянного зодчества, необычными музеями и зимними фестивалями.

Третье место заняла подмосковная Коломна, популярная благодаря своей архитектуре и уникальным промыслам. Число бронирований здесь выросло на 47%.

В десятку лидеров по приросту бронирований также вошли населенные пункты рядом с популярными горнолыжными курортами. В Домбае и Архызе (Карачаево-Черкесия) количество заказов увеличилось на 38% и 32% соответственно. Шерегеш в Кемеровской области показал рост на 33%.

предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Таким образом, первый квартал 2025 года демонстрирует стабильный рост интереса россиян к внутреннему туризму, что подтверждается как традиционной популярностью крупных городов, так и возрастающим спросом на менее известные, но перспективные направления.

Напомним, что Казань демонстрирует устойчивый рост туристической привлекательности среди российских путешественников. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, в марте 2025 года количество отельных бронирований в столице Татарстана увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Матвей Гавриков