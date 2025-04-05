Бизнес-обзор: ПЭК переписал актив на одного из топов, «Казанская ярмарка» ликвидируется

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 55-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе стало известно о начале ликвидации «Казанской ярмарки» — соответствующее решение приняли акционеры компании. Старейший выставочный центр республики семь лет терпит убытки, с тех пор как в современный KazanExpo перенесли все ключевые события и форумы. Крупный игрок на мусорном рынке «Поволжская экологическая компания», которую связывают с сыном покойного экс-главы поволжского Ростехнадзора Бориса Петрова, переписала казанскую «дочку» на коммерческого директора. Новый собственник и у казанского филиала федеральной сети гипермаркетов посуды и хозтоваров «Унидом». Подробнее об этих и других новостях предпринимателей республики — в обзоре «Реального времени».

«Казанская ярмарка» уходит в небытие

В четверг, 3 апреля, ОАО «Казанская ярмарка» опубликовало сообщение о начале ликвидации. Решение было принято общим собранием акционеров. Председателем ликвидационной комиссии назначен Марат Александрович Сидоров, временно исполнявший обязанности гендиректора после ухода Льва Семенова. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев.

В последние годы дела некогда крупнейшей и старейшей выставочной площадки республики шли плохо. Ее деятельность стала убыточной с появлением международного выставочного центра KazanExpo, который сосредоточил у себя все крупные мероприятия. В 2023 году размер убытков компании достиг почти 200 млн рублей, в прошлом году снизился до 113 млн. «На предприятии в настоящее время проводится финансовый анализ и подготавливается план финансово-экономического оздоровления (антикризисных мероприятий) общества», комментировали тогда «Реальному времени» ухудшение финансовых показателей компании в мэрии Казани.

В четверг, 3 апреля, ОАО «Казанская ярмарка» опубликовало сообщение о начале ликвидации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выставочный центр арендовал у города участок в 11,5 га на Оренбургском тракте, 8, но в 2023 году проиграл арендный спор своему прежнему учредителю — казанскому Комитету земельных и имущественных отношений. На тот период кадастровая стоимость земли оценивалась почти в 1 млрд рублей. КЗИО требовал у ярмарки 158,2 млн рублей неосновательного обогащения и 35 млн в виде процентов, суд удовлетворил иск.

Летом прошлого года комитет выбыл из числа акционеров, продав за 1,2 млрд рублей свою долю в 86% компании «Регионфинанс», подконтрольной Марине Безруковой, учредителю московской УК по управлению инвестфондами «Регионгазфинанс». В периметр сделки вошли земля и несколько объектов недвижимости ВЦ: главный корпус (953,7 кв. м), павильоны №1 и №5 (общей площадью 6 700 кв. м), «Бизнес-центр» (989,8 кв. м), главный павильон приемов и презентаций VIP-класса (1 071,8 кв. м), а также несколько административных зданий, две кассы, склад, гараж, мастерская и другие хозпостройки.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Марат Сидоров, временно исполнявший обязанности гендиректора после ухода Льва Семенова (на фото). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выставочная площадь «Казанской ярмарки» — более 20 тыс. кв. м, здесь ежегодно проводили свыше 40 мероприятий с участием более 5 тысяч компаний со всей России и из-за рубежа. Посещаемость центра достигала 500 тысяч человек в год.

«ПЭК» передал казанскую «дочку» одному из топов

В среду Александр Гудимов, коммерческий директор «Поволжской экологической компании» (ПЭК) — крупного игрока мусорного рынка Татарстана, стал собственником предприятия группы. Теперь он единоличный владелец казанского ООО «ПЭК Регион 1» по сбору отходов (у компании есть схожая фирма в Набережных Челнах — «ПЭК Регион 2»).

Самим ПЭК, судя по сайту общества, руководит его сестра Ольга Гудимова. Учредителем здесь остается Станислав Марюткин, которому принадлежала и перешедшая к Гудимову фирма. Оборот основной компании, зарегистрированной в Набережных Челнах, в прошлом году вырос на 35% и превысил 1 млрд рублей, чистая прибыль составила 26,4 млн. Бренд ПЭК принадлежит бизнесмену Сергею Петрову, сыну экс-главы поволжского Ростехнадзора Бориса Петрова, который скончался в начале года.

В среду Александр Гудимов, коммерческий директор «Поволжской экологической компании» (ПЭК) — крупного игрока мусорного рынка Татарстана — стал собственником предприятия группы. скриншот аккаунта компании в Вконтакте

Компания работает в сфере обращения с ТКО с 1999 года. Сначала занималась сбором вторсырья и приемом люминесцентных ламп, но уже в 2001-м начала вывозить бытовой и строительный мусор. В дальнейшем последовательно развивала новые направления деятельности. В их числе: сбор, обезвреживание, утилизация опасных отходов 1—4-го классов опасности; транспортировка всех видов и категорий отходов; организация работы сортировочных комплексов; строительство и эксплуатация полигонов для размещения бытовых и промышленных отходов; организация раздельного сбора отходов; развитие сети приемных пунктов приема вторсырья; разработка экологической документации.

Офисы компании работают в Казани, Набережных Челнах и Йошкар-Оле. У ПЭКа, по его же данным, более 3 тысяч клиентов. В штате работает более пятисот человек.

Сделка с казанским «Унидомом»

В понедельник новый собственник появился еще в одной местной компании — «Спецторг — Казань». Под этим юрлицом в татарстанской столице работает филиал федеральной сети гипермаркетов посуды и хозтоваров «Унидом». Магазин фирмы расположен на ул. Родины.

Последние 10 лет бизнес принадлежал московскому бизнесмену Манвелу Пахчаняну, который был совладельцем двух столичных фирм «Москова» и «Фрайбест», а также одной краснодарской — «Хит». Сейчас казанская фирма перешла к Ашоту Секояну. Предпринимателю также принадлежит ивановский гипермаркет и одноименная компания «Унидом» с оборотом в сумме 195 млн рублей. Выручка казанского предприятия в том году составила 173 млн, но чистая прибыль скромная — всего 275 тысяч. Чистые активы фирмы — 18,8 млн.

Cеть гипермаркетов «Унидом» входит в структуру группы компаний «Спецторг» ростовского предпринимателя Ары Багдарсаряна. На рынке компания 26 лет, занимается глобальной дистрибуцией хозяйственных товаров и товаров для дома. Магазины «Унидом» появились в 2004 году, сейчас в городах России работают 15 гипермаркетов общей площадью от 1 200 до 2 800 кв. м. Значительная часть объектов недвижимости и земля под ними в собственности. Ассортимент товаров насчитывает более 20 тысяч наименований — это посуда, сувениры, хозтовары и товары для дачи и сада. У компании также есть интернет-магазин, который работает с 2010 года и поставляет по стране посуду известных мировых брендов оптом и в розницу.

Форум «Энергопром» и испытания водородного судна СК «Ак Барс»

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях татарстанского бизнеса. В среду в Казани стартовал Международный энергетический форум «Энергопром», в котором приняли участие министр энергетики России Сергей Цивилев и замминистра промышленности и торговли страны Михаил Иванов, а также гости из восьми стран СНГ, включая Таджикистан, Беларусь и Казахстан.

В рамках форума провели 22 круглых стола и пленарное заседание, посвященное новым энергетическим технологиям. «Нам передали энергосистему, где стоимость электроэнергии была одной из самых низких в мире. Мы должны поступить так же, как сделали создатели плана ГОЭЛРО», — обратился Цивилев к представителям отрасли. Российская энергосистема приблизилась к серьезному дефициту мощности: из необходимых 88 ГВт запущено 58 ГВт по «старым правилам» и 8 ГВт с учетом локализации. Из-за дороговизны отечественных ГТУ генераторы недавно отказались от ввода по КОММод, заплатив штраф в 5,5 млрд рублей (1 млрд пришлось выплатить Нижнекамской ТЭЦ). Они попросили смягчить штрафы на задержку ввода станций с локализованным энергооборудованием.

В среду в Казани стартовал Международный энергетический форум «Энергопром». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На полях форума стало известно и о том, что татарстанская судостроительная корпорация «Ак Барс» после начала навигации приступит к ходовым испытаниям судна на водородном топливе. Договор о создании первого в России инновационного корабля был подписан с татарстанской компанией осенью 2022 года на Петербургском газовом форуме. На прошлой неделе в одном из цехов Зеленодольского судостроительного завода имени Горького корпорация провела успешные стендовые испытания водородной энергоустановки, предназначенной для этого судна, сообщил советник генерального директора СК «Ак Барс» Ильдар Мингалеев.