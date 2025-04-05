В Казани снесли часть здания Дома культуры им. Калинина

Пострадал малоизвестный памятник довоенной эпохи Ново-Татарской слободы

Вывеска на переднем плане ДК, со слов старожилов, - это одноэтажное здание с высокой крышей. Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Казани в самом конце Ново-Татарской слободы у завода «Точмаш» снесли одноэтажное здание с цоколем. Старожилы утверждают, что оно является частью Дома культуры имени Калинина, который с 2017 года значится в реестре исторически ценных градоформирующих объектов. Между тем именно в этом месте била ключом общественная жизнь Ново-Татарки, заглохшая в 90-е годы.

Клуб завода точного машиностроения

Казанский завод точного машиностроения был основан в 1941 году, когда в город эвакуировали Ленинградский завод имени Калинина. Разместился он на площадях фабрики «Казаньстройпушнина».

В 1990-е у «Точмаша» начались финансовые трудности, в 2002-м его передали в исключительное ведение федеральных органов власти. В 2005-м «Татэнерго» подало заявление в суд о возбуждении процедуры банкротства в отношении завода. В 2023-м завод был передан госкорпорации «Ростех».

Клуб (или Дом) культуры имени Калинина, если судить по архивным фотографиям, располагался по адресу Мазита Гафури, 71л6. Но на архивных фотографиях можно увидеть позади этого строения одноэтажное здание (если не считать высокий цоколь). Как говорят старожилы, именно здесь работал ДК.

Юрфак университета — ИЦГФО. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

«Культурным центром в нашей слободе был клуб имени Калинина»

В свое время «Реальное время» публиковало воспоминая жителей Ново-Татарской слободы. «Работали в основном на меховой фабрике и на заводе, — писала Нажия Гадельшина, родившаяся в 1937-м. — Культурным центром в нашей слободе был клуб имени Калинина, где мы старались не пропускать ни один фильм. Был у нас один промтоварный магазин, один продуктовый, аптека, книжный магазин, керосин продавали, потому что мы готовили еду на керогазах».



Действительно, одно время у меховщиков был здесь свой дом культуры — он располагался в здании Белой мечети (она же Урта-Таш), ныне называемая Ново-Слободской и открывшаяся спустя почти сто лет на Кызыл Татарстан, 20. Но потом для ДК построили новое здание на Тукая, 91.

Территория, где располагалось здание с цоколем. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Сейчас территория у «Точмаша» постепенно меняется. Следом за Алой мечетью, где располагается медресе 1000-летия принятия ислама, стоит здание, обшитое профнастилом, — здесь Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан Минтруда России. Рядом парковка, окруженная домами разных лет постройки (тут же стоит памятник воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны).

К примеру, в одном из домов, построенном явно в XIX веке, где сейчас работает факультет психологии и педагогики Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (М.Гафури, 71в), в свое время работала школа ФЗУ.

Исторически ДК относится к заводу «Точмаш». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дискотека и кино

О том, что история ДК Калинина завершилась, сообщили местные жители, сняв видео: на месте здания — вырытый вместе с фундаментом пустырь и бытовка с экскаватором. Видно, что два здания, включая нынешний юрфак ИЭУП, были единым целым. По словам его работников, снос здания начался две недели назад.

Именно в эту снесенную постройку, как говорят жители, они и ходили смотреть кино, а также, конечно, на танцы. Поднявшись на крыльцо, проходили в фойе, сдавали одежду в гардероб, покупали билеты и попадали в вытянутый зал, где проходила дискотека. Информацию об этом можно найти только в группах, посвященных истории казанских ОПГ, поскольку «хозяева» дискотеки были «Новотатарские», также привечавшие и другие группировки на этой стороне Казанки. Поскольку клуб располагался в глухой части слободы, драк почти не было.

ДК Калинина в 2024 году. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В здании с вывеской, по словам жителей, находилась вечерняя школа. С 90-х годов здание ветшало, в прошлом году было видно, что у него полностью развалилась и крыша, и пол. По словам краеведа Яна Гордеева, часть кладки была явно дореволюционной.

Судя по документам, трехэтажный ДК Калинина построили в 1933 году. Как отмечают в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, он есть в приказе ведомства №749-П и перечне исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения город Казань, в соответствии с приказом Минкульта РТ от 13.03.2017 № 218 од. Иными словами, сносу это здание не подлежит (там же, кстати, указан производственный корпус «Точмаша»).

ДК как ИЦГФО упоминается в проекте планировки территории Ново-Татарской слободы, который исполком опубликовал в прошлом году. В документе также приведены развалившийся жилой дом XIX века на улице Зайцева и пожарная каланча с пожарным депо на Меховщиков.

По сути, со зданием дискотеки произошла та же ситуация, что и с Казанским ТЮЗом. Его историческое здание на Островского, где располагается зрительный зал, — объект культурного наследия. Неразделимые с ним с позапрошлого века постройки во дворе таким статусом не обладают, тем не менее на них уже начались восстановительные работы, там вовсю орудует техника.

О том, кто снес здание на Гафури, нам не могли сказать ни в Комитете РТ по охране ОКН, ни в университете. Позднее стало известно, что участок под зданием принадлежит научно-техническому центру «Теко». Вместе с тем, как сообщают в префектуре «Старый город», в исполком Казани заявок на согласование эскизных проектов или разрешительной документации по данному участку не поступало:

— Информация о дальнейших планах использования территории собственником отсутствует. Для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства в сфере строительства и землепользования по указанному адресу направлены специалисты, — сообщили нашему изданию.