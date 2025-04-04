В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с
Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, вечером 4 апреля, а также ночью и днем 5 апреля на территории региона местами прогнозируются сильные порывы ветра до 15-17 м/с.
В Казани ожидается усиление ветра до 15 м/с. Местные власти рекомендуют жителям принять необходимые меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.
Информация предоставлена Гидрометцентром Татарстана.
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