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В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с

16:54, 04.04.2025
В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра до 17 м/с
Фото: Максим Платонов

Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, вечером 4 апреля, а также ночью и днем 5 апреля на территории региона местами прогнозируются сильные порывы ветра до 15-17 м/с.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани ожидается усиление ветра до 15 м/с. Местные власти рекомендуют жителям принять необходимые меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Информация предоставлена Гидрометцентром Татарстана.

Матвей Гавриков

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