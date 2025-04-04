В Казани продлили арест бизнесмену по афере на 32 млн рублей под видом ремонта цеха сборки ТУ-214

Фото: Ирина Плотникова

Под стражей до 8 июня оставил сегодня Вахитовский суд Казани директора и учредителя компании «Арес» Ивана Зубко. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 32 млн рублей вместе с неустановленными лицами под видом выполнения ремонтных работ в цехе окончательной сборки самолетов ТУ-214СУС на Казанском авиазаводе.

Дело расследуется в ГСУ МВД Татарстана с июля 2024-го, статус подозреваемого и обвиняемого Зубко получил лишь в марте 2025-го. Вину не признавал, ссылаясь на арбитражные споры с генподрядчиком ООО «Сармат» и заказчиком того ремонта АО «Туполев».

Потерпевшей признана компания «Сармат», которая после расторжения договора заказчиком вернула авансы на 170 млн рублей. В арбитражных спорах с «Туполевым» юристы бывшего генподрядчика называли работы на 135 млн рублей выполненными и просили привлечь «Арес» к спору третьим лицом, а в споре с компанией Зубко, напротив, заявляли о невыполнении работ этим субподрядчиком.

Детали дела — в материале «Реального времени».