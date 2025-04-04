В июне жителей Татарстана ждут две короткие рабочие недели

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В июне жители Татарстана смогут насладиться двумя короткими рабочими неделями. Согласно производственному календарю, в первую неделю татарстанцы будут работать всего четыре дня.

Это связано с празднованием Курбан-байрама, который выпадает на пятницу, 6 июня. Кроме того, 5 июня рабочий день будет сокращен на один час.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На второй неделе июня рабочих дней будет еще меньше — всего три. 12 июня татарстанцы отметят День России, а 13 июня будет выходной в честь переноса дополнительного выходного с 8 марта. Также 11 июня рабочий день сократится на час.

В итоге в июне у жителей Татарстана, работающих по пятидневной системе, будет 12 выходных дней.

Анастасия Фартыгина