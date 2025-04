Объявлен шорт-лист Women’s prize для художественной литературы

В финал вышли шесть романов, которые, по словам жюри, по-разному раскрывают «значение человеческих связей»

Объявлен шорт-лист художественной литературы Women’s prize, которая в этом году присуждается в 30-й раз. В финал вышли шесть романов, которые, по словам жюри, по-разному раскрывают «значение человеческих связей». В списке — произведения Миранды Джулай, Элизабет Страут и четырех дебютных авторов. Победитель получит приз в размере £30 тыс.

Миранда Джулай вошла в список с романом All Fours, где 45-летняя художница отправляется в поездку по США, но решает остановиться в мотеле недалеко от дома и заводит необычные отношения с молодым мужчиной. Элизабет Страут, ранее четырежды попадавшая в лонг-лист и дважды в шорт-лист премии, номинирована за роман Tell Me Everything. В нем встречаются персонажи ее предыдущих книг — Олив Киттеридж и Люси Бартон.

Среди дебютантов — голландская писательница Яэль ван дер Вуден с романом The Safekeep, семейной сагой, действие которой разворачивается в Нидерландах после Второй мировой войны. Также в финале Fundamentally Нуссайбы Юнис — история о преподавателе, который получает работу в ООН и должен помогать женщинам, связанным с ИГИЛ*. В шорт-лист вошел и роман Good Girl Арии Абер, который рассказывает о взрослении дочери афганских беженцев в Берлине. Завершает список The Persians Саны Малуджи — межпоколенческая история пяти женщин из известной иранской семьи.

Жюри премии возглавляет писатель, которому помогали еще четыре эксперта, включая журналистов и композитора. В этом году на конкурс принимались романы, изданные в Великобритании с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. В длинный список вошли 16 книг, но, например, новый роман Чимаманды Нгози Адичи Dream Count не попал в финал.

Победителя объявят 12 июня. В этот же день назовут лауреата Женской премии за нехудожественную литературу. Среди прошлых победителей — Зэди Смит, Али Смит, Мэгги О’Фаррелл. В 2023 году награду получила Ви Ви Ганешанантан за роман Brotherless Night.

* Признана в РФ террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Екатерина Петрова