Банк России начал разработку обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Интерфаксу».

По словам Белова, работа над модернизацией банкнот номиналом 10 и 50 рублей начнется в 2026 году. При этом сроки выпуска обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей были скорректированы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов, — пояснил зампред ЦБ.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Выпуск модернизированных банкнот указанных номиналов запланирован до 2028 года. Кроме того, Банк России планирует представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

Напомним, Банк России уточнил, что магазины не могут выдавать сдачу поврежденными купюрами.

Матвей Гавриков