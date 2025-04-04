Рынок морепродуктов в России показал рост в первом квартале 2025 года

Фото: Мария Зверева

Вылов креветок российскими компаниями в январе — марте 2025 года составил 5,4 тыс. тонн, что на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ведомостям» в Рыбном союзе.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Параллельно с ростом отечественного производства увеличился и импорт креветок. В первом квартале он вырос на 15% год к году, достигнув 85 тыс. тонн. Основными поставщиками продукции в Россию остаются Эквадор, Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд и Индонезия.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

По данным за прошлый год, общий объем российского рынка креветок с учетом импорта составил около 112 тыс. тонн, продемонстрировав рост на 15%, по сравнению с предыдущим годом.



Рост потребления морепродуктов, включая креветки, связан прежде всего с изменениями в потребительских предпочтениях, отмечает консультант практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов.

Подтверждением этого тренда служат данные опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2024 года. Согласно исследованию, 76% россиян хотели бы чаще включать рыбу и морепродукты в свой рацион.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что Роспотребнадзор расширит свои лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга качества окружающей среды и безопасности рыбы и морепродуктов.



Матвей Гавриков