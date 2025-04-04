В Казани на капремонт уличного освещения выделят 142,6 млн рублей
В Казани на капитальный ремонт уличного освещения выделили 142,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Планируется отремонтировать около 1 000 элементов освещения. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ, а средства на ремонт поступят из бюджета Татарстана.
- Работы должны завершиться до 10 ноября, а контракт будет действовать до 20 декабря 2025 года.
Напомним, что только на капремонт дорог в Казани уйдет около миллиарда рублей. Среди улиц есть в том числе многострадальная Амирхана Еники, о ремонте которой просили не один год, проспект Ямашева, улица Декабристов и т.д. Полные данные представлены ниже. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.