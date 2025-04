Эйлин Грей: как одна женщина взбесила архитектурный мир

При жизни ее работы присваивали, долго не хотели вписывать в историю архитектуры и дизайна, а сейчас за ее работы платят миллионы

Эйлин Грей. Фото: Скриншот с сайта Momocca

Она проектировала так, как не делал никто. Ле Корбюзье испортил ее дом. Мужчины-архитекторы игнорировали ее имя. Десятилетия ее работы считались утерянными. Но потом кресло Эйлин Грей продали за 28 млн долларов, а выставки с ее проектами собирают толпы. В цикле о женщинах в архитектуре «Реальное время» рассказывает историю Эйлин Грей, которая не вписывалась в правила — и именно поэтому их переписала.

Как дочь аристократов стала архитектором-самоучкой

Август 1878 года. В ирландском поместье Браунсвуд, окруженном ухоженными садами и зелеными холмами, родилась девочка. Она младшая в семье, четвертый ребенок, наследница шотландских титулов и имений. Ее назвали Кэтлин Эйлин Мори Смит. Ее отец, Джеймс Макларен Смит, писал пейзажи и часто уезжал в Европу. Рисунки маленькой Эйлин он заметил сразу — поощрил, учил смотреть, а не просто срисовывать. Ее мать, Эвелин Паунден, внучка графа Морея, была куда строже. Для нее важны приличия, положение, манеры. Но когда в 1895 году ее дядя умер, титул баронессы Грей перешел к ней. Джеймс, хотя давно жил отдельно, официально сменил фамилию, и все дети стали Грейями. Так Кэтлин Эйлин Мори Смит превратилась в Эйлин Грей.

Но семейный статус не спас от перемен. Когда Эйлин исполнилось одиннадцать, родители развелись. Отец уехал. Через несколько лет умер брат. Потом сам Джеймс. Дом стал пустым.

Эйлин Грей. Скриншот с сайта FloydHome

Школа в Дрездене — лишь эпизод. В основном Эйлин обучали гувернантки. Она провела детство между Ирландией и Лондоном, а в 1898 году прошла обряд, который должен был закрепить ее место в обществе — бал дебютанток в Букингемском дворце. Образцовые дочери аристократов, но она не хотела быть одной из них.

В 1900 году Эйлин поступила в Slade School of Art — лондонскую школу изящных искусств. Решение нестандартное: будущие леди чаще изучали музыку, танцы и светский разговор, а не живопись и композицию. Slade славился свободными нравами, соотношение мужчин и женщин в классах необычно — 168 девушек на 60 парней. Атмосфера притягивала. Эйлин училась у Фредерика Брауна и Генри Тонкса, пробовала себя в разных техниках. Именно здесь она впервые услышала о лакировке — старой восточной технологии покрытия дерева.

Лакировка увлекла Эйлин, но только спустя год она увидела, как это работает на практике. В 1901 году Эйлин встретила мебельного реставратора Дина Чарльза. В мастерской в Сохо он реставрировал антикварные предметы. Под его руководством Эйлин сделала первые шаги в новом искусстве.

В 1902 году Грей переехала в Париж. С двумя подругами, Кэтлин Брюс и Джесси Гэвин, она поступила в Académie Colarossi, но вскоре перевелась в Académie Julian. Учеба не задержала ее надолго. Париж манил, но все еще оставался чужим городом. В 1905 году Грей вернулась в Лондон, чтобы ухаживать за больной матерью. Следующие два года она провела рядом с ней и в мастерской Дина Чарльза, совершенствуя навыки лакировки.

Эйлин Грей, 1906 год. Скриншот с сайта Interior+Design

Окончательно Эйлин Грей вернулась в Париж в 1907 году и купила квартиру на улице Бонапарт. Здесь началась ее настоящая жизнь. Вскоре она познакомилась с Сэйдзо Сугаварой, мастером лакировки из японской деревни Джаходзи. Он приехал во Францию, чтобы реставрировать японские экспонаты для Всемирной выставки. Их дружеские встречи переросли в обучение. Грей была одержима: она хотела знать все.

Лакировка — искусство, которое требует терпения и физической выносливости. Работа с ядовитым лаком вызывала у Эйлин так называемую «лаковую болезнь» — мучительную сыпь, которая покрывала руки волдырями. Но Эйлин не отступала. Грей изучила техники, пробовала новые смеси, училась наносить бесконечно тонкие слои лака, доводя поверхность до зеркального блеска. В 1910 году она открыла собственную мастерскую. Спустя два года получила первый крупный заказ — ее мебель хотели видеть в своих домах богатые парижане. Так начался путь в мир дизайна.

«Революционерка в интерьере»

Когда Эйлин Грей впервые увидела японские ширмы, она не просто восхитилась их блеском — она захотела узнать, как именно этот блеск создается. Ширмы стали ее первым успехом. Они отбрасывали необычные тени, и Грей любила играть с этим эффектом. Свет, проникая сквозь прорези, создавал живые узоры на стенах. Покупатели были очарованы. Заказы поступали один за другим. Казалось бы, ей предстояло стать мастером декораций. Но Грей двигалась дальше.

Галерея Jean Desert. Скриншот с сайта FloydHome

В 1917 году у нее появился первый большой клиент. Владелица модного дома Жюльет Леви заказала Грей оформление своей квартиры на рю-де-Лота. Этот проект стал настоящим манифестом ар-деко. Здесь появились будущие иконы Эйлин Грей — кресло Bibendum и кушетка «Пирога». «Эйлин Грей создала не просто предметы, а вещи, способные изменить пространство», — так позже напишут критики.

Кресло Bibendum — одно из самых смелых ее творений. Полукруглые валики, обитые черной кожей, словно парили в воздухе на тонком металлическом каркасе. Оно выглядело одновременно футуристично и уютно. Грей вдохновлялась фигурами женщин на ренессансных полотнах, но при этом использовала индустриальные материалы, которые архитекторы-модернисты откроют для себя лишь спустя десятилетие. Идеи Эйлин Грей были слишком новаторскими для своего времени.

На волне успеха в 1922 году Грей открыла в Париже собственную галерею Jean Désert. Название было фиктивным. «Жан» — воображаемый владелец, «Дезерт» — дань любви Грей к североафриканским пустыням. Здесь она продавала ширмы, столики, ковры, кресла. Клиенты были не просто богатыми людьми — среди них были Джеймс Джойс, Эзра Паунд, Эльза Скиапарелли.

Кресло Bibendum. Скриншот с сайта The Shelfist

До середины 1920-х Грей работала в стиле дорогих парижских декораторов. Она использовала ценные породы дерева, слоновую кость, меха. Но после выставки 1925 года ее стиль резко изменился. Вместо сложных фактур — гладкий металл. Вместо декоративности — функциональность. Столики из стекла и хромированных трубок казались то ли больничной утварью, то ли элементами заводского оборудования. Это был вызов.

Одна из самых знаменитых ее вещей — ширма Brick Screen. Простая идея: деревянные пластины, соединенные так, чтобы можно было менять их расположение. «Они словно кирпичная кладка, но живая», — говорили о ней. Тени, которые падали от этой ширмы, создавали движущийся узор, и Грей это восхищало. Ширма быстро стала хитом. В 2016 году ее оригинальный вариант 1925 года был продан почти за 1,5 млн долларов.

Постепенно мир модернизма начал признавать Грей. В голландском журнале Wendingen вышли статьи о ее работах, критик Жан Бадовичи назвал Эйлин Грей «революционером в интерьере». В это же время она познакомилась с Ле Корбюзье. Архитектор сначала восхищался, а затем начал ревновать. Некоторые идеи Грей он использовал в своих проектах. Возможно, именно Грей первой догадалась применять в мебели металлические трубки, а не Ле Корбюзье, как принято считать.

Кресло Bibendum и ширма Brick Screen. Скриншот с сайта Design Collectors

В 1930 году, после финансовых трудностей, Эйлин Грей закрыла Jean Désert. Но ее предметы продолжали жить. В 1973 году Зеев Арам получил права на переиздание ее мебели. Сегодня вещи, созданные по проектам Эйлин Грей, продаются по всему миру, а кресло Bibendum остается иконой дизайна ХХ века.

История одного архитектурного предательства

Но Грей интересовала не только мебель. В 1926 году она начала работу над своим главным архитектурным проектом — виллой E-1027 на юге Франции. Дом был построен для ее любовника, критика Жана Бадовичи, который до знакомства с Грей восхвалял ее мебель в журнале Wendingen. Эйлин Грей продумала все — от ориентации здания относительно солнца до мельчайших деталей интерьера.

Название E.1027 — зашифрованное послание. «E» — Эйлин, «10» — порядковый номер буквы «J» (Жан) в алфавите, «2» — «B» (Бадовичи), «7» — «G» (Грей). Их инициалы переплетены в цифрах, как судьбы в этом доме. Белоснежная вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен рождалась в 1926—1929 годах, когда Грей, не имея архитектурного образования, с невероятной тщательностью продумала каждую деталь. Это не просто здание, а живая система, адаптированная к привычкам обитателей.

Грей сделала все, чтобы дом был комфортным. Окна, выходящие на море, двигались по направляющим, позволяя впускать в комнаты свет и воздух. Спиральная лестница соединяла этажи, а встроенная мебель подстраивалась под нужды владельцев. В доме был даже специальный стол с поднимающейся столешницей, который позволял сестре Эйлин завтракать в постели, не оставляя крошек на простынях. Это было новое слово в архитектуре — предвосхищение принципов минимализма и функционализма.

Но вскоре после завершения строительства Грей рассталась с Бадовичи, а дом остался в его собственности. И тогда в истории E-1027 появился новый персонаж. Ле Корбюзье, близкий друг Бадовичи, был частым гостем в доме. В 1938—1939 годах он сделал то, что навсегда изменило восприятие E-1027. В отсутствие Грей он расписал стены виллы своими фресками. Семь огромных панно — внутри и снаружи — покрыли идеально выверенные поверхности, превращая архитектурный манифест Грей в фон для его собственного творчества.

«Как акт неприкрытого доминирования, действия Ле Корбюзье трудно превзойти. Он обозначил свою территорию, как собака, поднимающая лапу», — писал архитектурный критик Роуэн Мур.

Ле Корбюзье в расписанном доме Эйлин Грей E-1027. Скриншот с сайта The Shelfist

Мур считал, что Корбюзье не мог смириться с тем, что столь выдающийся проект был создан женщиной. Сам Ле Корбюзье не считал свои росписи вторжением. «Это не акт вандализма, а подарок», — заявлял он. Но для Грей это было личное оскорбление. Она называла его «вандалом» и до конца жизни избегала публичных дискуссий об этой истории.

После смерти Бадовичи дом пришел в упадок. Ле Корбюзье пытался выкупить его, но не смог, и тогда построил себе небольшой домик Cabanon de Vacances буквально в нескольких шагах. Здесь он жил, работал и купался в море, пока в 1965 году не утонул у берегов E-1027. После его смерти весь район объявили памятником архитектуры.

История E-1027 могла закончиться трагически. В течение десятилетий дом разрушался, мебель Грей распродали на аукционах. Только в конце XX века он привлек внимание историков. В 1999 году французское правительство выкупило виллу, и началась ее долгая реставрация. Однако и здесь не обошлось без проблем. Работы велись с многочисленными ошибками: детали утонченного дизайна Грей заменяли стандартными элементами, а цветовая палитра отличалась от оригинальной. Архитекторы Баррес и Рукшио в 2013 году опубликовали доклад, в котором указывали, что восстановление велось без учета изначального замысла Грей.

Ле Корбюзье, его жена Ивонна и Жан Бадовичи на фоне фресок Ле Корбюзье в доме Эйлин Грей E-1027. Скриншот с сайта Riviera This Week

Тем не менее к 2021 году реставрация была завершена. Дом снова открыл свои двери, хотя его подлинное содержание можно увидеть лишь в репликах. Грей не увидела своего детища в обновленном виде — она умерла в 1976 году, так и не вернувшись в E.1027. Сегодня вилла признана шедевром модернизма, но имя ее создательницы по-прежнему затмевает тень Ле Корбюзье. В 2015 году режиссер Мэри Макгакиан сняла фильм «Цена желания», в котором попыталась восстановить справедливость. Снимали картину в оригинальных интерьерах, а собранные средства пошли на реставрацию.

Последний акт Эйлин Грей

В середине 1960-х об Эйлин Грей почти никто не знал. Казалось, что она исчезла, растворившись в забвении. Даже в профессиональной среде ее имя вспоминали лишь в связи с домом E-1027, который расписал Ле Корбюзье. Почти тридцать лет Грей не занималась ни архитектурой, ни дизайном. Ее жизнь превратилась в тихое уединение. Но в 1967 году все изменилось. Историк архитектуры Джозеф Рикверт опубликовал эссе о творчестве Эйлин Грей в журнале Domus, и это стало началом возвращения ее имени в профессиональные круги. «После публикации статьи многие студенты начали стучаться в ее дверь», — вспоминали очевидцы. Они хотели учиться у Грей, понять ее стиль, прикоснуться к наследию, которое до этого оставалось в тени.

Эйлин Грей. Скриншот с сайта Studio Nicholson

В 1972 году работы Эйлин Грей оказались в центре внимания. На аукционе в Париже знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран купил ее панно Le Destin и тем самым привлек внимание к забытой Грей. В этом же году в журнале Architectural Review вышла большая статья Рикверта, подробно разбиравшая вклад Эйлин Грей в мировую архитектуру. В 1973 году Грей впервые за свою долгую жизнь провела персональную выставку — сначала в Лондоне, затем в Дублине. Там же, в Дублине, 95-летняя Грей получила почетное звание Королевского института архитекторов Ирландии. Это было ее личной победой. Тогда же Грей подписала контракт с Aram Designs Ltd. в Лондоне на производство ее культовой мебели, включая знаменитое кресло Bibendum. Работы Грей, которые десятилетиями оставались в частных коллекциях, вновь вошли в массовое производство.

Эйлин Грей умерла 31 октября 1976 года в Париже в возрасте 98 лет. Ее похоронили на кладбище Пер-Лашез, но, как оказалось позже, ее могила осталась безымянной — семья не оплатила лицензионный сбор. Символично, что даже после смерти имя Грей продолжало оставаться в забвении. Но ненадолго. В 2009 году произошло событие, окончательно вернувшее Грей мировую славу. На аукционе Christie’s была продана коллекция Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, среди лотов — кресло Dragons Эйлин Грей. Его цена взлетела до 28 млн долларов. Это был рекорд для мебели XX века. С тех пор работы Эйлин Грей продолжают бить аукционные рекорды.

Кресло Эйлин Грей Dragons, которое принадлежало Иву Сен-Лорану. Скриншот с сайта Interior+Design

Сегодня мебель Эйлин Грей можно увидеть в музеях и частных коллекциях по всему миру. Национальный музей Ирландии выделил ей постоянную экспозицию. Вышли документальные фильмы — Gray Matters (2014) и The Price of Desire (2016). В 2024 году на Цюрихском кинофестивале показали новый фильм Eileen Gray and the House by the Sea. Ее наследие продолжает жить. Несмотря на позднюю славу, Эйлин Грей так и осталась в некотором смысле аутсайдером. Ее чаще вспоминают как дизайнера мебели, чем как архитектора. Хотя дом E-1027 — один из важнейших памятников модернизма. Но время расставляет все по местам. Грей больше не забыта. Ее творчество говорит само за себя.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».