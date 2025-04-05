Папа, который предпочел тишину

«Папа римский и война» Дэвида Керцера — книга о том, как Пий XII торговался с Гитлером и почему Ватикан долгие годы закрывал на это глаза

Фото: Екатерина Петрова

В истории ХХ века есть немало противоречивых фигур, но немногие вызывают столько споров, как папа Пий XII — один из самых влиятельных людей своего времени. Он оказался в центре событий, которые определили судьбу миллионов людей. Дэвид Керцер в книге «Папа римский и война» раскрывает шокирующие детали закулисных переговоров Ватикана с Гитлером и Муссолини. Книга базируется на недавно рассекреченных архивах и разоблачает миф о «нейтральном» понтифике, показывая истинную цену его молчания.

Святой престол на перепутье

Легенда о нейтральном и беспристрастном Папе Пие XII давно превратилась в исторический миф. Однако книга Дэвида Керцера «Папа римский и война» разбивает его в пух и прах, демонстрируя, что за этим молчанием стоял расчет, страх и, возможно, стремление сохранить власть католической церкви любой ценой. Что значило для главы Ватикана наблюдать за геноцидом европейских евреев? Как Папа, который считал себя высшей моральной инстанцией, оправдывал бездействие перед лицом величайшего преступления XX века?

Историки спорят о роли Папы Пия XII десятилетиями. Одни называют его бесстрашным защитником католической веры, сумевшим спасти тысячи евреев. Другие — трусом и политическим манипулятором, который пожертвовал нравственными принципами ради удобства церкви. Книга Керцера поднимает этот спор на новый уровень, предлагая факты из недавно рассекреченных архивов Ватикана.

Пий XII 1 мая 1939 года. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Папа Пий XII, в миру Эудженио Пачелли, вступил на престол в 1939 году, накануне Второй мировой войны. Его предшественник, Пий XI, осуждал фашизм, но Пачелли выбрал другой путь. Он искал баланс между двумя диктаторами — Гитлером и Муссолини — надеясь сохранить влияние Ватикана. Еще в 1939 году, когда Германия уже развернула агрессию в Европе, Пий XII не высказывался против нацистского режима. Он знал о зверствах, знал о грядущем Холокосте, но публично не осуждал его. В октябре 1943 года, когда еврейских жителей Рима — мужчин, женщин и детей — согнали прямо под окнами Ватикана, Папа не сделал ничего, чтобы их спасти. Их депортировали в Освенцим. Почти никто не вернулся.

Почему же Папа молчал? Ответ Керцера прост: потому что он не хотел ставить под угрозу отношения с Гитлером и Муссолини. Он заботился о сохранении церкви, а не о судьбах людей.

Сделка с дьяволом

Как показывает Керцер, Пий XII не просто закрывал глаза на зверства нацистов, но вел с ними тайные переговоры о «мирном сосуществовании» через посредника — немецкого аристократа Филиппа фон Гессена. И это одна из самых сенсационных частей книги. В одном из таких разговоров Гитлер пообещал Ватикану прекратить антиклерикальную пропаганду и не трогать католическую церковь в Германии, если папа не будет вмешиваться в «расовые вопросы». Сделка была заключена. И Пий XII молчал.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Результат был ожидаемым. Ватикан хранил молчание, даже когда евреев массово отправляли в лагеря смерти. Даже когда тысячи католических священников и верующих, выступавших против нацистов, были уничтожены в Германии. «С евреями надо быть осторожнее», — говорилось в одном из секретных документов Ватикана 1942 года. Ватикан охотно вступал в переговоры с диктаторами, но игнорировал крики о помощи.

«Он не был слабым — он был расчетливым», — пишет Керцер. Папа выбирал, за кого стоит заступаться. Например, Ватикан выступал против преследования крещеных евреев — они, по мнению церкви, были уже «своими». Но что до остальных? Их судьба понтифика, похоже, волновала меньше. В октябре 1942 года один из высокопоставленных ватиканских чиновников записал: «Евреи склонны преувеличивать».

Реальное время / realnoevremya.ru

Керцер приводит неоспоримые доказательства: Ватикан знал о массовых убийствах евреев, получал донесения о расстрелах в Восточной Европе, ему поступали тысячи писем с мольбами о помощи. Лишь в последние полтора года войны католическая церковь действительно стала спасать евреев. Но почему так поздно? Потому что исход войны был уже очевиден, и Ватикан начал готовить себе «моральный щит» на будущее.

Успех церкви, но провал морали

Папа Пий XII не только избегал конфронтации с Гитлером. Он также поддерживал тесные контакты с Муссолини. Официальные письма, которые приводит Керцер, подтверждают, что Папа называл дуче «дорогим сыном». В ответ фашистский режим Италии позволял Ватикану контролировать СМИ, университеты и церкви, укрепляя его влияние. Но даже когда стало очевидно, что Италия проигрывает войну, Пий XII не решился дистанцироваться от фашистского режима. Это стоило жизни тысячам итальянцев, которые надеялись на его поддержку.

Что ж, если судить о Пие XII по его действиям, направленным на защиту институциональных интересов Римско-католической церкви во время войны, то вполне можно говорить об успешности его понтификата. Ватикан ни разу не подвергся поруганию, а после войны, на обломках итальянского фашистского режима, церковь сохранила все свои привилегии, полученные в годы фашистского правления. Однако следует признать, что как духовный лидер Пий XII оказался несостоятельным.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

После войны Ватикан активно пытался представить Пия XII как «спасителя евреев». Но книга Керцера демонстрирует иную картину. Спасались только крещеные евреи — те, кто принял католичество. Остальных в лучшем случае игнорировали, в худшем — открыто предавали.

Сегодня, когда вопрос о беатификации Пия XII по-прежнему стоит на повестке дня, книга Керцера звучит как обвинительный акт. Можно ли считать святым человека, который променял защиту невинных на сделки с диктаторами? В своей книге «Папа римский и война» Дэвид Керцер показывает: история не прощает тех, кто боится говорить правду. Даже если они носят тиару.

Издательство: «Альпина Паблишер»

Перевод: Алексей Капанадзе

Количество страниц: 836

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».