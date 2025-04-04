Мошенники начали создавать фейковые сайты платежной системы «Наш платеж»

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Специалисты в области информационной безопасности обнаружили, что мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой «Наш платеж». Компания Angara Security выявила семь таких доменов, которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам Виктории Варламовой из Angara Security, эти сайты созданы теми же злоумышленниками, которые ранее маскировали свои действия под устаревшую систему «Росплатеж».

— Они провели «ребрендинг», добавив логотип «Наш платеж, и теперь не привязаны к конкретной доменной зоне, — уточнила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты предупреждают, что мошенники используют финансовую мотивацию, чтобы обмануть пользователей, предлагая «выигрыши» при условии уплаты налогов или конвертации средств. Для повышения доверия к ресурсам они применяют чат-боты и логотипы известных платежных систем.

Анастасия Фартыгина