УФСБ по Татарстану обнародовало кадры задержания беглого топа ФСС в Новороссийске

Фото: скрин видео УФСБ по Татарстану

Операцию по задержанию скрывавшегося семь лет казанца Алексея Белякова проводили в Новороссийске совместно сотрудники ФСБ из Татарстана и Краснодарского края. По месту жительства бывшего замначальника казанского филиала Фонда соцстраха изъяты поддельные документы и банковские карты, оформленные на третьих лиц, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального УФСБ.

Также после ареста Белякова казанским судом силовики обнародовали оперативную запись его задержания на квартире в Новороссийске, куда они прибыли, заручившись разрешением суда на обыск.

скрин видео УФСБ по Татарстану

На заседании суда по мере пресечения обвиняемый в организации ОПС, аферах с ущербом свыше 80 млн рублей и злоупотреблении Беляков просился под домашний арест и уверял, что сам планировал явиться в ближайшее время на допрос к следователю.