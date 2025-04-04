УФСБ по Татарстану обнародовало кадры задержания беглого топа ФСС в Новороссийске
Операцию по задержанию скрывавшегося семь лет казанца Алексея Белякова проводили в Новороссийске совместно сотрудники ФСБ из Татарстана и Краснодарского края. По месту жительства бывшего замначальника казанского филиала Фонда соцстраха изъяты поддельные документы и банковские карты, оформленные на третьих лиц, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального УФСБ.
Также после ареста Белякова казанским судом силовики обнародовали оперативную запись его задержания на квартире в Новороссийске, куда они прибыли, заручившись разрешением суда на обыск.
На заседании суда по мере пресечения обвиняемый в организации ОПС, аферах с ущербом свыше 80 млн рублей и злоупотреблении Беляков просился под домашний арест и уверял, что сам планировал явиться в ближайшее время на допрос к следователю.
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