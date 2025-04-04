В Казани рассказали, как не надо рекламировать услуги медицинских клиник

Фото: Инна Серова

О последствиях некорректной рекламы частных медицинских клиник рассказали сегодня специалисты Института делового администрирования Региональной ассоциации менеджеров здравоохранения на конференции для руководителей клиник «Как работать медицинским клиникам в 2025 году» в Торгово-промышленной палате Татарстана.

На примерах их собственной практики они продемонстрировали, как может обернуться штрафами и выплатами в несколько сотен тысяч забывчивость при маркировке рекламы, использование «безобидных» фотографий из стоков, упоминание в отзывах пациентов подробной информации о врачах или клиниках и т. п. Кроме того, организаторы конференции напомнили о том, что с 1 апреля клиника может ответить рублем за то, что рекламирующий ее блогер не уплатил налог с полученного за рекламу вознаграждения и привели примеры, как неэстетичные и вульгарные рекламные посты самих докторов в соцсетях могут нанести вред имиджу клиники и как этого избежать.

Эту информацию выступающие проиллюстрировали скриншотами самых неудачных постов докторов в соцсетях — в трусах на фоне пальм, в провокационных позах и с сигарой в зубах.

Инна Серова