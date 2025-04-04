Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км на финале Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске (Мурманская область).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

4 апреля Большунов преодолел дистанцию за 35 минут 35,7 секунды. Эта победа стала для спортсмена пятой в текущем туре «Большой Вудъявр», который является заключительным этапом Кубка России.

Второе место занял Павел Соловьев, отставший от победителя на 3,7 секунды. Третье время показал Савелий Коростелев, уступивший лидеру 19,9 секунды.

Ранее в тот же день в женской гонке на 10 км свободным стилем победу одержала Алина Пеклецова. Финал Кубка России завершится 6 апреля масс-стартами на 10 км с восхождением в гору.

Напомним, что Александр Большунов и Наталья Терентьева стали победителями финальных гонок преследования у мужчин и женщин в рамках Кубка России по лыжам.



Матвей Гавриков