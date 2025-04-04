Естественная убыль населения в Татарстане сократилась на 40% в январе 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2025 года естественная убыль населения в Татарстане составила 1,2 тыс. человек, что на 40% (или 806 человек) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщается в докладе Татарстанстата.

За отчетный период в Татарстане родились 2,8 тыс. детей, что на 9,1% (или 240 младенцев) больше, чем в январе 2024 года. Число умерших сократилось на 13,1% (на 565 человек). Также в январе зафиксирован рост числа браков до 1,2 тыс., тогда как годом ранее этот показатель составлял 1 тыс. Количество разводов снизилось на 9,7%, достигнув 951 случая.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее, в марте 2025 года, стало известно, что в Татарстане за 2024 год естественная убыль населения составила 9,7 тыс. человек против 6,3 тыс. в 2023 году, увеличившись на 53%. При этом с ноября по декабрь 2024 года данный показатель вырос с 9,2 тыс. до 9,7 тыс. человек.

Напомним, что Россия за последние 10 лет достигла исторического минимума общей смертности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Матвей Гавриков