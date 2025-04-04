Россияне готовы потратить на летние шины в среднем до 20 000 рублей

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию «Авито», большинство российских автовладельцев (53%) планируют потратить на комплект сменной резины до 20 000 рублей. Еще 30% готовы выделить на эти цели от 20 до 40 тысяч рублей.

Почти половина опрошенных (48%) хотя бы раз приобретали шины на вторичном рынке, а 20% рассматривают такую возможность в будущем. При этом популярностью пользуются платформы объявлений — 36% респондентов продают ненужные покрышки именно там.

В вопросе хранения сезонных шин лидирует гараж — его используют 54% автовладельцев. 13% хранят резину в частном доме или на даче, 7% — на балконе или лоджии. Воспользуются специальными платными сервисами по хранению лишь 4% респондентов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большинство водителей (69%) меняют зимнюю резину на летнюю при установлении стабильно положительной температуры. 16% уже успели «переобуть» свои автомобили в текущем сезоне.

Исследование выявило, что две трети россиян (67%) сталкиваются с различными трудностями при смене шин. Каждый пятый (21%) затрудняется определить оптимальное время для замены резины. Также распространенной проблемой является поиск шиномонтажа без очередей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Для решения этих вопросов «Авито» предлагает использовать платформу с удобными фильтрами поиска и бесплатной заменой шин при покупке. Для ненужного комплекта доступна услуга выкупа от партнеров, позволяющая продать шины в течение дня без необходимости общения с потенциальными покупателями, — прокомментировал Алексей Головин, руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито».

Напомним, что недавно аналитики провели опрос среди 10 000 автовладельцев по всей России, чтобы изучить сезонные тренды обслуживания автомобилей.

Матвей Гавриков