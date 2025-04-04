Татарстанцам выплатили 150 млрд рублей маткапитала с начала действия программы

Фото: Елизавета Пуншева

С начала программы маткапитала жителям Татарстана выдано более 433 тыс. сертификатов, и на эти цели перечислено 150 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда России по Татарстану.

С начала этого года уже выдано свыше 4,9 тыс. сертификатов, из которых почти 4,8 тыс. (около 96,5%) — в проактивном режиме, без необходимости подачи заявлений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди 414 тыс. семей, получивших маткапитал, основное направление его использования связано с улучшением жилищных условий и образованием детей. С начала 2025 года на эти цели уже выплачено более 2,6 млрд рублей для 12,6 тыс. владельцев сертификатов в республике.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу маткапитала до 31 декабря 2030 года. Это решение позволит около 5 млн семей получить право на материнский капитал в период с 2027 по 2030 год.



Анастасия Фартыгина