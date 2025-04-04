Сбер предупредил о новой схеме мошенников

Фото: Реальное время

Мошенники начали использовать новую схему для совершения мошеннических звонков, связанную с «арендой» аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах у детей. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Сбера.

Злоумышленники находят своих жертв в игровых сообществах и социальных сетях, предлагая им передать доступ к своим аккаунтам за сумму от 500 до 2 тысяч рублей в час. Владельцы профилей, соглашаясь на такие условия, становятся непосредственными участниками преступной схемы.

Реальное время / realnoevremya.ru

После получения данных от ребенка мошенники размещают в «арендованном» аккаунте логотипы государственных ведомств, силовых структур, банков, сотовых операторов и других известных организаций. Используя эти аккаунты, они начинают массовые обзвоны граждан с целью хищения денег.

— Владелец профиля становится участником преступной схемы. В такой схеме злоумышленники запрашивают у ребенка данные от аккаунта, через который потом совершают мошеннические звонки, — пояснили в банке.

Сбер призывает родителей уделять больше внимания информационной безопасности детей и предупреждать их о возможных мошеннических схемах, особенно связанных с предложениями о быстром заработке в интернете.

Напомним, что недавно специалисты в области информационной безопасности обнаружили, что мошенники начали создавать сайты с фейковой платежной системой «Наш платеж». Компания Angara Security выявила семь таких доменов, которые были переданы на блокировку в Национальный координационный центр.



Матвей Гавриков