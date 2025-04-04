В Казани суд приостановил деятельность кафе-кондитерской Lavanda cakes

Фото: Динар Фатыхов

Судом города Казани принято решение о приостановке деятельности кафе-кондитерской Lavanda cakes, расположенной по адресу ул. Разведчика Ахмерова, д. 5, сроком на 15 суток. Причиной стали выявленные серьезные нарушения санитарного законодательства, которые привели к случаю кишечной инфекции у одного из посетителей заведения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя Зариповой Р.Р., осуществляющей деятельность в данном предприятии общественного питания. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения:

нарушение поточности технологических процессов и отсутствие условий для приготовления блюд;

несоблюдение технологического процесса;

недостаточное количество технологического оборудования и производственных цехов;

нарушение режима мытья столовой посуды;

неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений;

допуск к работе сотрудников без подтверждения прохождения медицинского осмотра;

использование продуктов с истекшим сроком годности и без маркировки;

нарушение условий хранения продуктов;

прием сырья без товаросопроводительной документации;

отсутствие организованного производственного контроля.





По результатам проверки с реализации сняли 39 партий пищевой продукции общим весом почти 70 кг. Кроме того, в пробах готовых блюд выявлены опасные показатели: в картофельных вафлях с яйцом пашот, лососем слабой соли и авокадо обнаружена кишечная палочка, а в карамельно-кофейных тарталетках зафиксировано превышение количества дрожжей.

предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в суд, помещения заведения опечатаны.

Окончательный диагноз у пострадавшего посетителя кафе установлен как «кишечная инфекция неустановленной этиологии».

Напомним, что с 14 по 20 марта 2025 года в Татарстане зарегистрировали 62 случая острых отравлений химической этиологии.



Матвей Гавриков