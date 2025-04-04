В Казани суд приостановил деятельность кафе-кондитерской Lavanda cakes
Судом города Казани принято решение о приостановке деятельности кафе-кондитерской Lavanda cakes, расположенной по адресу ул. Разведчика Ахмерова, д. 5, сроком на 15 суток. Причиной стали выявленные серьезные нарушения санитарного законодательства, которые привели к случаю кишечной инфекции у одного из посетителей заведения.
Управлением проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя Зариповой Р.Р., осуществляющей деятельность в данном предприятии общественного питания. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения:
- нарушение поточности технологических процессов и отсутствие условий для приготовления блюд;
- несоблюдение технологического процесса;
- недостаточное количество технологического оборудования и производственных цехов;
- нарушение режима мытья столовой посуды;
- неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- допуск к работе сотрудников без подтверждения прохождения медицинского осмотра;
- использование продуктов с истекшим сроком годности и без маркировки;
- нарушение условий хранения продуктов;
- прием сырья без товаросопроводительной документации;
- отсутствие организованного производственного контроля.
По результатам проверки с реализации сняли 39 партий пищевой продукции общим весом почти 70 кг. Кроме того, в пробах готовых блюд выявлены опасные показатели: в картофельных вафлях с яйцом пашот, лососем слабой соли и авокадо обнаружена кишечная палочка, а в карамельно-кофейных тарталетках зафиксировано превышение количества дрожжей.
На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в суд, помещения заведения опечатаны.
Окончательный диагноз у пострадавшего посетителя кафе установлен как «кишечная инфекция неустановленной этиологии».
Напомним, что с 14 по 20 марта 2025 года в Татарстане зарегистрировали 62 случая острых отравлений химической этиологии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.