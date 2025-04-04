В Госдуму внесли законопроект о передаче правительству полномочий по распределению платных мест в вузах

Фото: Максим Платонов

Группа из 346 депутатов и пять сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным — внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий правительству право распределять платные места в высших учебных заведениях

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно действующей статистике, около половины студентов в России обучаются на платной основе. При этом 42,5% из них зачислены на экономические и юридические специальности. Авторы инициативы считают, что предоставление правительству полномочий по распределению платных мест позволит регулировать прием на различные направления подготовки в зависимости от потребностей экономики.

Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Если законопроект будет принят, правительство сможет влиять на распределение бюджета и контроль за наполняемостью специальностей, что может способствовать более эффективному удовлетворению кадровых потребностей ключевых отраслей.

Напомним, что недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала к сокращению числа абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.



Матвей Гавриков