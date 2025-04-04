Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с апреля 2021 года

Фото: Ринат Назметдинов

Мировые цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд на фоне опасений замедления мировой экономики. Падение котировок вызвано мерами, предпринятыми президентом США Дональдом Трампом, включая введение новых пошлин.

По состоянию на 14.25 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 7,4% по сравнению с началом торговой сессии, достигнув отметки $64,9 за баррель. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

Таким образом, цена на нефть марки Brent впервые за последние три года опустилась ниже психологически важной отметки в $65 за баррель.

Напомним, что цены на нефть демонстрируют значительное падение после сообщений о намерении ОПЕК+ ускорить наращивание добычи нефти.

Матвей Гавриков