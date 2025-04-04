В Казани ввели систему штрафов для автовладельцев за несанкционированное размещение мусора

Фото: Олег Тихонов

С начала 2025 года в Казани запущена в пилотном режиме автоматизированная система фиксации неправомерного выброса мусора на контейнерных площадках. Инновационный программно-аппаратный комплекс с использованием технологий искусственного интеллекта позволяет выявлять нарушителей, которые оставляют отходы вне установленных контейнеров.

Проблема некорректного размещения мусора особенно обостряется весной во время массовой уборки приусадебных участков. Недобросовестные граждане часто оставляют пакеты с отходами прямо на территории контейнерных площадок, не помещая их в предназначенные для этого емкости. Это приводит к захламлению территории и создает препятствия для подъезда мусоровозов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Технология работы системы основана на видеофиксации правонарушений. После обработки данных системой определяется государственный регистрационный знак автомобиля нарушителя. Владельцу транспортного средства выписывается штраф в размере 2 тысяч рублей согласно ст.3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях.

На данный момент в управление по организации деятельности административных комиссий поступило 30 дел. Из них пять уже рассмотрены, и автовладельцам назначены штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно действующему законодательству, юридические лица за подобные нарушения могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность изъятия транспортного средства и помещения его на штрафстоянку до момента рассмотрения административного дела, как это практиковалось в прошлом году.

Напомним, что с середины 2025 года в России вступят в силу новые правила надзора за автомобилями, которые были выпущены более 10 лет назад.

Матвей Гавриков