Китай введет 34%-ные ответные пошлины на все товары из США

Китай с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Это решение озвучила комиссия по тарифам Госсовета КНР, сообщили в ТАСС.

Такой шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа. В заявлении китайских властей говорится, что действия США «не соответствуют правилам международной торговли» и «подрывают законные права и интересы Китая».

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Пошлины вступят в силу 5 апреля и коснутся товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии.

Компания Apple стала одной из крупнейших жертв торговой политики США на Уолл-стрит, потеряв более $250 миллиардов рыночной стоимости, сообщает Financial Times.

Также фондовый рынок США открылся резким падением 3 апреля после объявления президента Дональда Трампа о введении масштабных пошлин. Существенно снизились котировки компаний, зависящих от поставок из Китая и других стран Азии. Падение затронуло также рынок криптовалют: биткоин опустился ниже $82 тысяч.

Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Россия не включена в список стран с новыми пошлинами, поскольку торговля с ней фактически прекращена из-за американских санкций.



Анастасия Фартыгина