В Госдуму внесены законопроекты о регулировании выгула бойцовских собак

Фото: Инна Серова

В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на регулирование содержания домашних животных. Об этом сообщил член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

Одна из инициатив предлагает запретить выгул собак определенных бойцовских пород для лиц, не достигших 16 лет, а также для людей в состоянии алкогольного опьянения. По словам Хамзаева, такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан.

— Ребенок не сможет удержать такую собаку в критический момент, что может привести к непредсказуемым последствиям. Запрет на выгул бойцовских собак в состоянии алкогольного опьянения также повысит уровень безопасности, — пояснил депутат.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Второй законопроект обязывает владельцев домашних животных сообщать о пропаже питомца в специальные службы. Эта мера призвана повысить ответственность хозяев, а также организовать своевременный отлов животных и предупредить жителей об опасности, которую может представлять потерявшаяся собака.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который запрещает детям до 16 лет выгуливать потенциально опасных собак без сопровождения взрослых.



Матвей Гавриков