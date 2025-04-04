Президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС

Фото: Татьяна Демина

Реальное время / realnoevremya.ru

Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в Европейский союз, несмотря на отсутствие официального приглашения со стороны ЕС. Об этом сообщает представитель группы, которая выступила с данной законодательной инициативой.

По его словам, принятый документ не предполагает проведения референдума по вопросу вступления в ЕС и носит декларативный характер, фиксируя стремление страны начать процесс евроинтеграции. При этом он отметил, что ни одна страна — кандидат в члены ЕС ранее не принимала подобный закон.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает обсуждение этого вопроса как сигнал о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он подчеркнул, что Армении не удастся одновременно сохранять членство в двух интеграционных объединениях.



Напомним, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, следовательно, от участия в финансировании деятельности организации.



Матвей Гавриков