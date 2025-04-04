Госдума освободит от срочной службы добровольцев, провоевавших более полугода
Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, которая освобождает от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, если они воевали более шести месяцев. Это решение было принято в рамках законопроекта о призыве на срочную службу, который сейчас рассматривается. Об этом сообщили в ТАСС.
Поправка уточняет, что освобождение касается граждан, которые состоят в добровольческих формированиях Минобороны и участвовали в боевых действиях, включая контртеррористические операции как в России, так и за ее пределами.
- Также в законе прописано, что на время службы в таких формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва.
Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает предоставлять соцжилье вне очереди инвалидам I группы, ставшим таковыми в результате участия в специальной военной операции (СВО). Инициативу представили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думской комиссии по жилищным правам граждан Галина Хованская.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.