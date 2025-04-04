Госдума освободит от срочной службы добровольцев, провоевавших более полугода

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Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, которая освобождает от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, если они воевали более шести месяцев. Это решение было принято в рамках законопроекта о призыве на срочную службу, который сейчас рассматривается. Об этом сообщили в ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поправка уточняет, что освобождение касается граждан, которые состоят в добровольческих формированиях Минобороны и участвовали в боевых действиях, включая контртеррористические операции как в России, так и за ее пределами.

Также в законе прописано, что на время службы в таких формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает предоставлять соцжилье вне очереди инвалидам I группы, ставшим таковыми в результате участия в специальной военной операции (СВО). Инициативу представили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думской комиссии по жилищным правам граждан Галина Хованская.

