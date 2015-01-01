ПАО «Казаньоргсинтез» - одно из важнейших для экономики Российской Федерации химических предприятий с 60 летней историей. Именно такой юбилей в 2018 году отметит коллектив нефтехимического гиганта со дня образования и 55-летие со дня получения первой продукции. Работники завода могут гордиться успехами, с которыми предприятие встречает более чем полувековой юбилей.

Сейчас на долю КОСа приходится 40% объема отечественного полиэтилена. Он выпускает бимодальный полиэтилен и поликарбонаты по уникальным для России технологиям. Газопроводные полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, охлаждающие жидкости, химические реагенты для добычи нефти и осушки природного газа, выпускаемые на «Казаньоргсинтезе» закупают не только отечественные, но и зарубежные поставщики.

Каждый год заводы КОСа производят свыше 1 млн. тонн химических товаров. Открывая новые иностранные рынки, руководство предприятия в 2015 году завезла свою продукцию в Израиль и Нигерию, возродилось партнерство с Италией, Молдавией и Швейцарией.