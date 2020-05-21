Путин: «Считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране»

Путин решил вопрос с ЕГЭ

Сегодня Владимир Путин провел совещание с руководителями российской системы образования. На нем обсудили вопросы школьного и высшего образования в условиях пандемии, успешность перехода на дистанционный режим, летний оздоровительный отдых школьников и, конечно же, ЕГЭ и приемную кампанию в вузы.

Как сказал президент, 11-й класс в России оканчивают почти 692 тысячи школьников. Несмотря на то, что поступали разные предложения о том, что же будет с ЕГЭ (от перевода в онлайн до полной отмены), руководство страны приняло решение о том, чтобы провести экзамены очно для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы.

— За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы (а их было много, мы об этом знаем хорошо), все‑таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила установлены в рамках этих экзаменов понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме, — заявил Путин.

Аттестаты о среднем образовании будут выданы всем выпускникам без экзаменов — на основе текущих оценок. «Такое решение является исключением, носит временный характер», — сказал президент.

Градусник, дезинфекция, СИЗы, полтора метра между выпускниками

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации, доложил о том, что до 15 июня всем выпускникам — и 9-х, и 11-х классов — будут выданы аттестаты с оценками, выведенными из текущих.

— В начале мая в регионы направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ. Провели детальный анализ готовности регионов к их реализации. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена — по русскому языку — планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться, — разъяснил порядок проведения экзаменов Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации, доложил о том, что до 15 июня всем выпускникам — и 9-х, и 11-х классов — будут выданы аттестаты с оценками, выведенными из текущих. Фото kremlin.ru

Вступительная кампания пройдет очень быстро и онлайн

Путин пояснил, что сдавать выпускники должны будут только те экзамены, которые потребуются для поступления в вузы. Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет, как и до сих пор, сразу в несколько вузов — онлайн, без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. То есть приемная кампания в вузы будет сжата по срокам.

Для тех выпускников, кто не сможет сдавать ЕГЭ в июне по весомым причинам, будет организован экзамен в том же формате в августе — на оставшиеся места в вузах. Таким образом, человек сможет начать учиться осенью, не теряя года. С Министерством обороны уже достигнута договоренность о том, что военный призыв нынешних выпускников будет отложен.



Президент предупредил также и о том, что считает необходимым «предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года».

В Татарстане ЕГЭ в этом году должны были сдавать 16 207 выпускников, 5 764 из них — в Казани

16 207 выпускников Казани разделятся на сдающих и несдающих

В Татарстане ЕГЭ в этом году должны были сдавать 16 207 выпускников, 5 764 из них — в Казани. Часть из них сдавать экзамены не будут, но те, кто собирается в вузы, еще больше месяца будут в напряжении. 29 июня экзамены только начнутся. Их точного расписания еще нет, известно только, что экзамен по русскому языку, который сдает основная масса выпускников, разделят на два дня — чтобы соблюсти все требования социального дистанцирования между детьми.

Напомним, ранее «Реальное время» интересовалось мнением опытного педагога о переносах ЕГЭ. Галина Артамонова, учительница русского языка, тогда говорила нам:

— Я считаю, что снова откладывать экзамен — это издевательство над детьми. Они все последние месяцы только и делают, что готовятся к этим экзаменам. Ведь на их психику сейчас ложится колоссальная нагрузка. Ребята живут надеждой нормально сдать эти экзамены, потому что в 11-м классе сейчас случайных людей нет. Туда идут в основном те дети, которые прицельно направляются в вузы и идут этой дорогой целых два года. И вот представьте себе, как сейчас они напряжены. Каково их психологическое состояние, сколько же их еще можно мучить!



Людмила Губаева