Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту пожара в больнице в Зеленодольске

Фото: ГУ МЧС по РТ

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил Зеленодольскому городскому прокурору Анатолию Трифонову провести проверку по факту пожара в центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Трифонов вчера лично приехал на место происшествия. Сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины пожара, оценят соблюдение требований пожарной безопасности и установят ответственных за происшествие.

Пожар произошел вчера, 22 мая, в 22:15 на первом этаже в одной из палат сосудистого отделения Зеленодольской ЦРБ на улице Гоголя, дом 1. Погибли три человека. Причина пожара и личности погибших устанавливаются.

Также на особом контроле у прокуратуры уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которое возбудило Следственное управление СК.



