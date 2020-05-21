Дачный бум: цены на загородную недвижимость под Казанью выросли в полтора раза

Рынок аренды пригородной недвижимости мало развит в РТ из-за малой привлекательности такого бизнеса для домовладельцев, считают эксперты — карантин вряд ли поможет увеличить предложение

Весной этого года резко вырос спрос на пригородную недвижимость под Казанью. Из-за карантинных мер самоизоляции, апрельская стоимость аренды самого дешевого сегмента — дач, увеличилась в 1,5 раза, выяснила газета «Реальное время». Чаще всего казанцам предлагали дачи в Лаишевском районе, реже — на территориях, прилегающих к столице РТ, без бань и пляжа. Популярностью пользовались и дорогие дома, с арендой за 100 тысяч рублей в месяц. Опрошенные нами эксперты и риелторы, впрочем, полагают, что спрос и цены вернутся на круги своя в следующем году и какого-то принципиального изменения ждать не приходится: сезонная аренда дач, в отличие от Москвы или Нижнего Новгорода, не очень популярна среди казанцев. Причина и в малой прибыльности самого такого бизнеса среди домовладельцев: проще купить квартиру и сдавать ее в аренду, нежели приобрести и «апгрейдить» дом, который активно заселяться будет лишь в летний сезон.

Стоимость дачной аренды из-за карантина в апреле выросла в полтора раза

Как выяснила газета «Реальное время», весной 2020 года в связи с режимом самоизоляции, который в Татарстане продлился в итоге больше месяца, резко выросли как спрос на пригородные казанские дачи, так и стоимость их аренды. По имеющимся в распоряжении «Реального времени» данным Avito, на рынке аренды недвижимости в Казани рост цен на дачи за год составил 20%. На сегодняшний день средняя стоимость найма дачи составила 12 000 рублей в месяц.

Средняя цена аренды дач в Казани (руб.)



конец марта — начало апреля 2019 г. конец марта — начало апреля 2020 г. май 2019 г. май 2020 г. Средняя цена аренды объекта 10000 15000 10000 12000

Но еще в апреле аренда доходила до небывалых 15 тысяч рублей за объект. «Это не только выше текущей средней стоимости, но и на 50% превосходит аналогичные показатели прошлого года. Скорее всего, это связано с повышенным интересом к аренде дач в этом периоде у жителей региона, которые хотели провести режим самоизоляции в более комфортных условиях», — объясняют этот феномен в «Авито». Отметим, еще год назад, что в апреле, что в мае, средняя стоимость аренды пригородной дачи под Казанью составляла 10 тыс. рублей. Таким образом, апрельские цены из-за карантина взлетели в 1,5 раза — при том, что апрель еще далеко не начало дачного сезона для средней полосы России.

Арендовать дачу, конечно, дешевле, чем ее покупать. Хотя частный дом под Казанью именно весной этого года оказался для многих выгодным приобретением и заставил некоторых задуматься над возможностью приобрести недвижимость рядом со столицей РТ в частную собственность. Подробно о ценах на дома с участками под Казанью мы рассказывали в конце марта этого года. Однако мы не «окучили» самый дешевый сегмент, дачный. В мае 2020 года средняя цена квадратного метра при покупке дачи составила 11200 рублей, что на 1,2% больше цены прошлого года. В марте — начале апреля 2020 года стоимость квадратного метра была такой же, как и в мае (11200 рублей), однако ниже аналогичного показателя 2019 года на 3,5% (11700 рублей).

Средняя цена на дачи



конец марта — начало апреля 2019 г. конец марта — начало апреля 2020 г. май 2019 г. май 2020 г. Средняя цена за 1 кв. метр 11700 11200 11100 11200

Дача в Матюшино за 100 тысяч, или как пляж, баня и расстояние от города увеличивают величину аренды



Исходя из такой «авитовской» динамики можно предположить, что покупать дачи в апреле казанцам оказалось не с руки — проще было взять уже готовую в аренду на месяц, два. «В целом, сегодня загородная недвижимость становится все более популярной как в сегменте продажи, так и в сегменте аренды; при этом особенно возрос интерес к категории дач, — сообщили «Реальному времени» в администрации сервиса. — В начале марта на формирование такой тенденции повлияли ограничительные меры в связи с введением карантина, а сейчас к этому добавился еще и сезонный фактор, что нашло отражение в текущих ценах».

При этом, вполне возможно найти как самый дешевый вариант аренды дачи за 7 тыс. рублей в месяц (в Дербышках или Нагорном), так и дорогой: за 20 тыс. рублей — с пляжем на Волге, или на Волге же, но в Верхнеуслонском районе за 25 тыс. рублей. Удорожает стоимость аренды дачи — нахождение на участке не только пляжа, но и бани. И, разумеется, район расположения дачного участка.

Цена аренды дач в Казани и окрестностях (руб.)



площадь участка площадь дома материал стен

цена залог Константиновка 5 80 кирпич баня 15000

Матюшино (Лаишевский) 6 70 сруб пляж 35000

Белянкино (Дербышки) 6,5 30 кирпич

7000 21000 Наука (Нагорный) 5 35 экспериментальные материалы баня 7000

Светлая Поляна (Боровое Матюшино) 1 20 экспериментальные материалы

18000 13333 Колос (807 км) 5 60 экспериментальные материалы баня 10000

Фермское шоссе 7 112 кирпич баня, бассейн 15000

Орел (лаишевский район 1 35 экспериментальные материалы

8000 8000 Матюшино (Лаишевский) 3 110 сруб+экспериментальные материалы пляж 100000 100000 Кварт (Волга) 4 50 экспериментальные материалы пляж 20000

Орел (лаишевский район 5 100 сруб баня (за дополнительную плату) 35000 17500 (комиссия) Студенец (Верхний Услон) 6 42 кирпич баня, Волга 25000 25000 Лагерная (Кировский район) 6 25 брус

10000 10000

Самым дорогим районом можно считать Лаишевский в сегменте Борового Матюшино, где можно найти дачу как за 35 тыс. рублей в месяц, так и за все 100 тыс. рублей (причем, предлагается заплатить сразу же залог в той же сумме), как, например, вариант из трех соток на 110 кв. м с хорошо отделанным интерьером. Лаишевский же район продолжает оставаться и самым популярным у самих казанцев, в апреле в среднем самое высокое предложение было здесь, на втором месте Константиновка и Царицыно, на третьем Дальние сады (Семиозерское поселение).

Наименьшее предложение дачных участков, близких к Казани, — Кировский, Авиастроительный районы, в Пестречинском районе и на Сухой реке.

Андрей Савельев гендиректор агентства недвижимости ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ», президент «Гильдии риелторов Республики Татарстан» — У нас этот рынок в Казани вообще не развит — аренда дачных домиков. В основном он до сих пор ограничивается базами отдыха, какие есть в том же Боровом Матюшино, там некоторые сдают на лето. Но, в принципе, частный сектор практически не развит в этом направлении. Все сделки по аренде домов сегодня единичны. Повышенный спрос в этом году связан, конечно, с самоизоляцией. Люди не хотят сидеть в квартирах, хотят сидеть на дачах — а дач у них нет! При этом я вижу потенциал развития в рынке аренды дачных домов на лето. В других городах же этот рынок довольно развит — в Нижнем Новгороде, в Москве. Этот сегмент там востребован. У нас хорошо развита посуточная аренда домов и участков скорее. Домов, которые сдаются посуточно, в Казани очень много. А вот так, чтобы дома сдавались на все лето — почти нет.

Руслан Хабибрахманов гендиректор агентства недвижимости «ФЛЭТ» — Раньше предложение на рынке аренды пригородной недвижимости заключались в отдельных домах, которые сезонно сдавались. Этой же весной на рынок из-за введения самоизоляции вышли и дома, которые до этого не сдавались, и, надо отметить, в довольно дорогом сегменте, и сдавались в итоге вполне успешно на все лето, некоторые до конца октября. В основном же до сих пор пользовались популярностью дачи, расположенные близко, в пригороде, в лесу или около Волги. Снимали и снимают обычно те, кому дорого строить свой дом, и кто не собирается там жить весь год. Есть на рынке люди, которые сразу строят за городом дома с бизнес-планами — но сдают их посуточно, короткими отрезками, чтобы прибыль можно было сразу извлечь какую-то. Если же люди строят для себя, то какого-то смысла им сдавать потом дом ради получения прибыли — я не вижу. Спрос у нас сейчас сосредоточен в городе, и чаще снимают квартиры. В этом году тенденция просто поменялась с начала введения самоизоляции: люди стали охотнее смотреть и в сторону дорогих домов. Скажем, вам сегодня могут предложить сдать недешевый дом за 200—300 тыс. рублей в месяц. За такие деньги в прошлом году, может, чуть подороже, например, можно было спокойно снять дом за границей, на берегу моря. Пусть и не на месяц. А на этот раз из-за невозможности перемещаться за границу спрос насыщается дорогими домами и участками под Казанью. Прямо даже люди в поисках находятся, не могут найти подходящего дома — и владельцы домов довольно быстро их сдают на сезон.

Анастасия Гизатова руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» — Надо для начала заметить, что если в прошлом году рынок аренды стартовал с майских праздников, то тут он стартанул с апреля. И если раньше можно было претендовать на какие-то скидки, то сейчас даже никакие разговоры об этом не поднимаются. Во-вторых, увеличился радиус аренды загородной недвижимости. Если раньше все-таки рынок ограничивался Боровым [Матюшино], условно — то сейчас до 100 километров от Казани. Тут уже и Тетеево снимали, и круглогодичные дачи, и в Марий Эл хорошо сняли. Я считаю, что коронавирус по-другому открыл глаза казанцам на рынок аренды. Думаю, что в следующем году будут охотнее снимать дачи в аренду. С одной стороны, вырастет спрос и на покупку дорогих дач (очень многие поняли, как это бывает нужно). И спрос на аренду, причем, не только на сезонные дачи, неотапливаемые, но и дома подороже. Конечно, при открытых границах на все лето люди бы дорогие дома не снимали в таком количестве — но не надо забывать еще, что у нас есть немало людей, которые по долгу службы не могут уехать. Семья улетает за границу, а человек остается работать дома — и снимает дом в радиусе 60 километров. Поэтому уверена, что близкие дачи будут востребованы и в следующем сезоне.

Павел Кострикин партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» — Я бы не сказал, что рынок аренды пригородной, загородной недвижимости у нас совсем не развит, он все-таки потихоньку, но развивается. Дело в том, что для владельцев такой недвижимости это не настолько выгодный бизнес. Содержать дом же надо круглый год, а арендаторы появляются только на праздники, на длинные выходные. Эпидемия — отдельный случай. Дом содержать всегда дороже, чем квартиру — как правило, за редкими исключениями. Квартира — объект более выгодный для инвестирования, потому что востребована круглый год. Думаю, после карантина спрос на аренду пригородной, загородной недвижимости, скорее всего, вернется на круги своя, радикально развиваться рынок не будет. Свою долю какую-то этот сегмент рынка будет иметь, но в основном он подпитывается не инвестициями, а какими-то ситуациями: скажем, строил человек для себя дом, планировал расширять семью, но что-то пошло не так, или он переехал за границу, дом стоит пустой, а продавать жалко, и он его потихоньку сдает в аренду. Но бизнесом это не назовешь, и бизнесом это не будет никогда.

Адель Хасбиулин генеральный директор агентства недвижимости «Мегалит» — На самом деле немаленький спрос на аренду загородных домов и участков был под Казанью всегда, но не всегда только люди могли найти что-то подходящее. Причина в том, что владельцы недвижимости согласны ее сдавать долгосрочно, на год, например. Трехмесячная летняя аренда — это все-таки сумма относительно незначительная для того, чтобы пускать постояльцев. Рынок аренды в итоге и так невелик, а по этим основным причинам спрос [летний, сезонный] зачастую остается неудовлетворенным. Спрос есть всегда, каждый год на летний период спрос на аренду загородных коттеджей высокий — но предложений, напротив, всегда мало. Просто в этом году, в связи с карантином, мы даже прозванивали владельцев недвижимости, говорили: если продать дом не получается, можете сдать его на 3—6 месяцев в аренду. Не надо забывать еще и о больших постоянных вложениях в дом с участком, даже элементарное — постричь газон, обслужить оборудование, трубу провести. Чтобы такой сервис предоставлялся на долгосрочной основе — редкость. А в домах, которые сдаются посуточно, на праздники, семейные люди жить не могут. Квартир для аренды на рынке много, потому что их проще содержать владельцам, а такого, чтобы кто-то купил дом или дачу для сдачи в аренду — нет. Если, скажем, коттедж 3 года будет простаивать — представьте, что с коттеджем в итоге будет? И квартиранты же разные. Вот так сдашь дом на 3 месяца за какую-то сумму, а потом на ремонт еще больше потратить придется.

Руслан Садреев директор юридического агентства «Премьер» (ранее агентство недвижимости) вице-президент НП «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» — Думаю, сегмент аренды рынка пригородной недвижимости под Казанью относительно развит все-таки был, но не был настолько популярен как в период самоизоляции. Не только мои клиенты, но и обычные знакомые, которые не имели дачу или дом, рассматривали в этом году аренду на период с мая по сентябрь. Но уровень спроса, всплеск которого наблюдался на этот раз, в марте — апреле и который в первую очередь объясняется карантином, в дальнейшем все равно вернется к своим изначальным значениям. В чем причины неразвитости рынка аренды пригородного жилья? Главным образом в невысоком объеме предложений. Потому что сдача в аренду дома с участком вряд ли, с моей точки зрения, привлекательный бизнес и приносит высокую прибыль при необходимых вложениях. Сдавать в аренду жилой дом, конечно, можно, но для этого нужен большой объем изначальных инвестиций. По сравнению, например, с бизнесом по сдаче в аренду квартир рынок сдачи в аренду загородной недвижимости проигрывает: инвестиций больше, а доходы какие-то существенные разве только в летний сезон. В зимний сезон спроса все равно меньше. Сдавать дом, условно, стоимостью 10—12 млн рублей с интерьером за 100 тыс. рублей в месяц, чтобы окупить вложения, не получится, никто его практически не снимет [если не будет самоизоляции]. За 30 тыс. в месяц сезонно сдавать — экономически смысла не имеет. Напротив, сдавать квартиру, купленную, грубо говоря, за 5 млн рублей — вполне можно и выгодно за 30 тысяч.