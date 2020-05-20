Путин — Минниханову: «Я, безусловно, поддержу ваше выдвижение»

Медицина: оперативно развернуты мощности

Прежде чем прозвучали знаковые слова о поддержке, которую Владимир Путин окажет Рустаму Минниханову на президентских выборах в сентябре, президент Татарстана доложил о том, как сейчас проходит социальное и экономическое развитие республики и как республика борется с коронавирусом.

Особое внимание в республике сейчас уделяется подготовке системы здравоохранения и обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами. 6 048 медработников республики уже получили за апрель все дополнительные выплаты (на это было потрачено 179 миллионов рублей). Своевременно подготовлен коечный фонд: развернуто 2577 коек в 26 лечебных учреждений, занят 31% из них. Все больницы оснащены оборудованием, обеспечены лекарствами и СИЗ.

В дополнение к существующему коечному фонду 14 мая введен в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в Набережных Челнах на 88 коек с возможностью расширения до 164 коек, современный комплекс. 15 августа начнет работу новая современная инфекционная больница с лабораторным корпусом в Казани на 232 койки, с возможностью расширения до 504 коек.



Для обеспечения изоляции прибывших из-за пределов Российской Федерации в республику развернуты обсерваторы на 1100 мест.

Ежедневно мы наращиваем темпы тестирования жителей в республике, в день проводится около четырех тысяч исследований.

Средства индивидуальной защиты: налажено производство

Республике удалось оперативно развернуть мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. В Татарстане расположены два из четырех крупнейших российских производителей сырья для одноразовых масок и костюмов. Это предприятия «Полиматиз» и «Эластик», которые с начала пандемии увеличили вывоз медицинского сырья почти в два раза — до 1350 тонн в мае.

Производства одноразовых масок в республике не было. 10 апреля текущего года, благодаря компании «Татнефть», в Татарстан прибыли первые линии по выпуску масок. Уже через сутки одна из них приступила к работе. Сейчас линию закупила и компания КАМАЗ.

Сегодня суммарная мощность производства может обеспечить более 15 миллионов масок в месяц. Порядка 80 швейных предприятий, а также наши крупные компании, как «Татнефть», КАМАЗ, развернули пошив средств защиты, и это и маски, и костюмы.

15 предприятий республики развернули производство антисептиков в достаточном объеме. Так, с конца марта предприятие «Аромат» увеличило объем производства в 15 раз. Производство дезинфицирующих средств налажено на заводах ТАНЕКО, «Нижнекамскнефтехим» и ряде других наших предприятий.

На сегодня в республике 2475 заболевших. В госпиталях проходят лечение 954 человека, из них 21 находится на искусственной вентиляции легких. К сожалению, несмотря на усилия медиков, не смогли спасти восемь человек, которые имели хронические заболевания. 1362 пациента выздоровели. Ситуация стабилизировалась, за последние 10 дней темпы роста составляют около 3,6%, в последние сутки — 3%.

С учетом этих приоритетов в республике принимаются решения по поэтапному снятию ограничительных мер. С начала апреля мы постепенно запустили предприятия. С начала мая возобновили работу все предприятия при строгом соблюдении санитарных мер. Это позволило избежать значительного падения по объемным показателям. И объем промышленного производства за апрель текущего года к апрелю 2019 составил 94%. По потреблению электроэнергии цифра тоже такая же: снижение на 7%.

Но, к сожалению, в связи с ценовыми проблемами на рынке нефти и нефтехимии снижение спроса на эту продукцию (у нас более 50% и нефтехимии, и продуктов нефтепереработки — экспортное направление), сильно сократило доходную часть нашего бюджета. По данным Федерального Казначейства за последние 4 месяца, мы из всего падения РФ составляем 11%. На 1 мая по налоговым платежам имеем отставание от 2012 года на 25 миллиардов, из которых порядка 27 млрд — налог на прибыль, и 80% как раз приходится на нефтепромышленность, нефтепереработке и нефтехимии.

Рустам Минниханов поблагодарил президента за особую поддержку отраслей машиностроения, автомобилестроения, промышленности, транспортной, энергетической и других ключевых отраслей народного хозяйства. «Например, КАМАЗ в апреле сделал 3 113 автомобиле. В мае — не менее 2 800 автомобилей. Я разговаривал с директором вертолетного завода — там все работает в текущем режиме, как и на авиастроительном заводе. Все работает на прежнем уровне, благодаря решениям президента», — сказал президент Татарстана.



Нефтепереработка и нефтехимия в Татарстане работает, но продвижение продукции на экспорт затруднено, но наши западные партнеры вводят пошлины и ограничительные меры.

Агропромышленный комплекс работает в текущем режиме, посевную кампанию мы практически завершили, мы совместно с Татнефтью провели программу обеспечения работников АПК топливом по льготной цене. Субсидии на поддержку села выделены. Сельское хозяйство работает в штатном режиме.

По строительной и дорожной отраслям: они были приравнены к предприятиям непрерывного цикла и продолжают работать в текущем режиме. В этом году мы должны были ввести 2 млн квадратных метров жилья, на текущий момент введены уже 30% годового плана. Есть два сдерживающих фактора в вопросах жилищного строительства. Первый — ипотечные ставки. По программе льготного ипотечного кредитования поступило более 1300 заявок. По программе сельской ипотеки поступило 4 000 заявок на 10 млрд рублей. И второй фактор: заблаговременное обеспечение комплексной застройки территории социальной и железнодорожной инфраструктурой. «Я хотел бы попросить увеличить финансирование федеральной программы «Стимул» из расчета 8 000 рублей на 1 квадратный метр вводимого жилья. В этом нуждаются все регионы нашей страны», — сказал Рустам Нургалиевич.

Меры поддержки населению и экономике

«Несомненным приоритетом нашей работы является выполнение национальных проектов», — сообщил Рустам Минниханов и пообещал приложить к этому максимум усилий. В 2020 году запланировано освоить на национальные проекты 26,4 млрд рублей, к началу мая реализовано 20%. В их рамках реализуются 50 республиканских программ.

Затем Рустам Нургалиевич отчитался о том, как в республике идет работа по поддержке МСП. Он озвучил ряд важных цифр. Например, 40 тысячам предприятий продлен срок уплаты налогов, из них более 33 тысяч предприятий получат субсидии на неотложные нужды более 3,4 млрд рублей. Банки реструктуризировали более 1900 кредитов для предприятий республики общей стоимостью на 23 млрд рублей. Одобрены беспроцентные кредиты для 684 предприятий на общую сумму 1,5 млрд рублей.

«С учетом обращения представителей малого бизнеса мы реализуем республиканские меры поддержки на 1,3 млрд рублей», — сообщил Минниханов и перечислил весь спектр мер этой поддержки. Республика предусмотрела отсрочку и освобождение по аренде муниципального и государственного имущества для предпринимателей на 380 млн рублей, а также разработала механизм поддержки резидентов крупнейших промышленных парков в виде отсрочки арендных платежей на 400 млн рублей.

Главными получателями помощи, как и поручал Владимир Путин, становятся предприятия, сохранявшие рабочие места.

По мерам социальной поддержки Минниханов сообщил:

пособие по 10 000 рублей получат 640 377 детей Татарстана от 3 до 16 лет;

27 375 детей от 3 до 7 лет получат ежемесячное пособие по 4 686 рублей;

увеличение вдвое ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет коснется 6500 семей республики;

федеральные доплаты от 10 до 40 тысяч рублей получат 1006 соцработников;

14 774 уволенных после 1 марта получат пособие по безработице в максимальном объеме по 12 130 рублей. 10 636 человек получат по 3 000 рублей на ребенка с апреля на июнь;

бизнес республики включился в оказание помощи социально незащищенным категориям населения. 55 тысяч семей с низкими доходами 4 раза за все это время получат продовольственные наборы, включающие все необходимые продукты. Также поддержку получают 7 тысяч иностранных студентов, которые оказались в условиях резкого падения доходов. Всего будет роздано 227 тысяч проднаборов стоимостью по 1200 рублей каждый.

Численность официально зарегистрированных безработных в республике 51 768 тысяч человек, 1 января это было 10 903 человека. Отмечается рост в 4,7 раза. Но только 25% из них потеряли работу после 1 марта.

Постепенное снятие ограничений положило начало восстановлению экономики. Например, на 10% за последнюю неделю снизился показатель неполной занятости населения.

Что предложил и о чем попросил Минниханов

Для оживления экономики и стимулирования внутреннего спроса Рустам Минниханов озвучил несколько предложений, разработанных руководством Татарстана:

расширить меры поддержки в виде зарплатных кредитов под 0% и под 2% (с июня) на все предприятия реального сектора страны, потерявшие не менее 30% прибыли, а не только на те, которые относятся к списку пострадавших отраслей;

рассмотреть возможность увеличения лимита поручительства по линии ВЭБ РФ для региональных банков, которые пока не имеют возможности участвовать в банковских программах поддержки бизнеса;

включить крупные и средние предприятия, у которых дополнительные, а не основные виды деятельности относятся к пострадавшим отраслям. Иначе не всем таким предприятиям банки предоставляют льготные кредиты на оборотные ресурсы;

с учетом того, что республика относится к регионам с высоким уровнем жизни, приравнять Татарстан к Москве, Санкт-Петербургу в части предоставления кредитных каникул (увеличить лимит с 2 до 3 млн);

предоставить регионам полномочия адресно решать, кто освобождается от штрафных санкций за несвоевременную оплату ЖКХ (в настоящее время они не начисляются никому, и это позволяет не платить даже платежеспособным клиентам).

Также президент Татарстана озвучил несколько просьб о поддержке. Во-первых, 15 августа в республике вводится инфекционная больница на 232 койки. Нормативный срок ее строительства был 18 месяце, ее вводят за 3,5 месяца, и в связи с этим Минниханов попросил у Путина финансовой поддержки. Президент России пообещал рассмотреть вопрос.

Второй просьбой Минниханова стала помощь в возведении Большого Казанского Кольца, важного инфраструктурного объекта. Первый этап завершается, «о втором я к вам обратился письмом, мы были бы благодарны за помощь». Путин спросил подробнее об этом проекте, Рустам Нургалиевич пояснил, что это будет опоясывающая Казань дорожная магистраль, и президент России пообещал: «Я обязательно дам поручение Минтрансу».

«Приглашаю вас посетить наш праздник»

Затем Минниханов рассказал о том, что в республике запланированы торжественные мероприятия, посвященные 100-летию ТАССР, и пригласил президента России в гости: «Приглашаю вас посетить наш праздник 30 августа, потому что столько, сколько сделали для Татарстана вы за 20 лет, не сделал никто, и мы искренне вам благодарны».

А потом был, пожалуй, главный момент этого совещания: Рустам Минниханов доложил, что в сентябре истекает срок его полномочий. «Я искренне благодарен вам за поддержку, доверие. Я член вашей команды. В случае вашего одобрения готов баллотироваться дальше», — сообщил президент Татарстана.

В ответ Владимир Путин сообщил: «По поводу ваших полномочий: я знаю, что они истекают. Татарстан — в лидерах по основным показателям среди субъектов, но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение, и хочу поблагодарить вас за все уже сделанное и пожелать успехов в дальнейшем».



Людмила Губаева