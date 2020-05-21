В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам

В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.

Так, в день старта ЕГЭ, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.

В два дня пройдет экзамен по русскому языку — 2 и 3 июля. ЕГЭ по математике будет 6 июля, по истории и физике — 9. Экзамены по обществознанию и химии пройдут 13-го числа, а по биологии — 16-го. У сдающих иностранные языки выпускников ЕГЭ пройдет 16, 18 и 20 июля, пишет «РИА Новости».

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году ЕГЭ в стране стартует с 29 июня.



Пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты. Аудитории продезинфицируют. Выпускников рассадят так, чтобы между ними сохранялась дистанция не менее 1,5 метра.

