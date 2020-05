«Если нужно раздеться, чтобы обратить внимание, мы готовы»: казанские бары подняли «голый» бунт

Экстравагантную челлендж-забастовку за открытие баров и ресторанов, запущенную казанским бизнесменом Артуром Галайчуком, поддержали в десятках городов России

Фото: аккаунт Instagram краснодарского ресторана «Луи Бидон»

«Бездействие нас обязательно добьет. Не одной же Татуловой сражаться», — говорит казанский предприниматель, основатель сети коктейль-баров ReLab Family Артур Галайчук. Три дня назад бизнесмен объявил старт акции #голыйголод, выставив в Instagram собственный снимок в стиле ню и снабдив его призывом к коллегам — раздеться и привлечь внимание к плачевному состоянию барной и ресторанной индустрий спустя полтора месяца «ковидного» карантина. Акция пока не «взорвала сеть», но присоединившихся уже больше сотни. К челленджу подключаются известные шеф-повара, бариста и бартендеры Москвы, Петербурга, Сочи и Краснодара. А в фотоподборке по хештегу акции можно обнаружить и юмористические снимки, и фотокарточки явно вдохновленные Тицианом с очень пронзительными текстами. Самые «сочные» снимки и заявления российского барного сообщества — в подборке «Реального времени».

«Мы просим продумать вопросы открытия заведений с дистанцированием и соблюдением мер безопасности»



Голые акции — не казанское изобретение. За последние пару месяцев сразу в нескольких странах Европы подобные акции под девизом «Вы нас раздели!» проводили рестораторы, шеф-повара и даже врачи, говоря о недостаточных мерах поддержки со стороны властей. Эпатажный флешмоб стал криком отчаянья и попыткой хоть как-то привлечь внимание к бедствию давно нищающей сферы гостеприимства, а никак не рекламной компанией, объясняет основатель сети ReLab Famili Артур Галайчук.

— Ни для кого не новость и не секрет, что обнаженные тела привлекают внимание. Эпатаж, хайп, шокирующая выходка? Возможно, но лишь отчасти. Мы не выдвигаем требований, не ставим ультиматумов и не занимаемся провокациями. Мы просим о помощи, содействии и поддержке. <…> Мы просим обратить внимание на малый и средний бизнес и продумать вопросы открытия заведений с дистанцированием между посетителями, с полным соблюдением мер безопасности, в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией, — пояснил предприниматель в ответ на запрос «Реального времени».

#голыйголод — с таким хештегом за последние 3 дня в Сети были опубликованы десятки снимков и постов солидарности. При чем тут голод? Голод организаторы акции, по словам Галайчука, рассматривают сразу в трех значениях. Физический — катастрофическое падение доходов, несмотря на запуск многими заведениями доставки и услуг «навынос». Информационный — «полное неведение» о примерных сроках открытия сферы общепита, снятия ограничительных мер, начала нормального функционирования заведений. Голод эмоциональный — элементарная нехватка человеческого общения.

«Мы не можем сидеть на месте, ведь бездействие нас обязательно добьет. Мы видим, что государство открывает частично экономику, но не видим никакой логики. Поэтому мы запустили инициативу #голыйголод. Кроме того, что голые тела привлекают, это еще и визуализация состояния хореки и околохореки, а так же других по-прежнему закрытых отраслей. <…> Чем нас больше, тем быстрее мы сможем обратить на себя внимание. Не одной же Татуловой сражаться (Анастасия Татулова, глава сети «АндерСон», выступившая перед Путиным с просьбой помочь рестораторам, — прим. ред.)», — подписал свой пост основатель сети ReLab Famili Артур Галайчук.



«Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты»

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Пермь, Краснодар, Йошкар-Ола — это лишь неполный список городов, поддержавших акцию. В своих постах бармены и повара пишут о «грани», на которой находятся сейчас многие заведения общепита, и стремительно «худеющих» подушках безопасности.

Немногословный казанский бариста Misha Khong:

Веселый и очень раскрепощенный персонал казанского бара Kommunalka на Профсоюзной:

«Друзья, мы на грани! Мы фанатично преданы своему делу и до сих пор не закрыли наши рестораны! К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей, когда мы сможем начать работу! Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры и, конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекций. Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния! Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера гостеприимства сейчас переживает очень трудные времена!», — констатирует официальный аккаунт краснодарского ресторана «Луи Бидон».

«Конечно, все или почти все заведения сейчас работают на доставку. Однако не секрет, что этого недостаточно, и многие кафе могут просто тихо закрыться. Закрытое кафе, вопреки мнениям, не означает всего лишь потерю нескольких миллионов толстосумом-олигархом. Оно означает потерю работы для многих людей. Означает то, что кто-то не сможет заплатить за свою учебу. И означает то, что какие-то маленькие мальчики и девочки не получат игрушку, а иногда даже — жилье или еду. Раздеваясь, мы хотим обратить ваше внимание на это. Пожалуйста, поддержите общепит», — пишет совладелица пермского бара Gatsbys Полина Соловьева.

«Нас раздевали, раздевают и будут раздевать, если мы не возьмем все в свои руки.<…> Почти сотню лет назад нас силой лишили культурного, технологического и гастрономического наследства, стерев многовековой, космополитический пласт традиций гостеприимства и производства алкогольных напитков. Вроде встали с колен, но сегодня происходит то, что без русского-матерного, увы, не обойтись, казалось бы. Очевидно, что не только рестораны и бары оказались в Крутом Пике, но неадекватная реакция власть имущих наводит на мысли: «А вы вообще на кой нужны?», — говорит Йошкар-Олинский бартендер, старший бармен заведения If You Know Михаил Лебедев.



«Я голоден, несмотря на то, что набрал несколько кило за время карантина. Я рвусь работать! <…> Я не понимаю, почему мою профессию (читай — страсть и основной источник дохода) резко ограничили, и пока не собираются восстанавливать в правах? Почему я должен отчитываться о своих передвижениях? Почему не могу приехать в свою квартиру без того, чтобы сесть на карантин, не могу сходить в любимые места без пропуска? Никто не знает, что будет дальше и когда все это закончится. А пока я точу ножи и скиллы, сажаю растения и готовлю из них, чтобы продолжать заниматься любимым делом и жить привычной жизнью», — пишет московский шеф, один из трех лучших молодых поваров России 2016 года Олег Кусов, присоединяясь к акции.

«Пост признания страха. По всему миру работники ресторанов пытаются привлечь внимание государства к тому, что нас фактически «раздели» — поэтому мы и предстаем перед вами голыми, чтоб показать насколько ни с чем нас оставляют. Наш бизнес оставили без поддержки во время карантина, да и после — нам ее никто не обещает предоставить! Cегодня, 16 мая, и мы до сих пор не знаем когда откроем двери нашего ресторана для гостей. Мы хотим вернуться к работе, дать возможность работать нашим сотрудникам и обеспечить их семьи! Сочи, это курортный город! Лишив ресторанный сегмент возможности работать — обездоленными остались 90 процентов людей, живущих тут! Введение «этапности и деления» бизнеса — несправедливо... Неужели кто-то верит, что мы не сможем соблюдать расстояние между людьми лучше, чем это делают в магазинах, салонах красоты или автобусах», — такое заявление опубликовал у себя в Instagram сочинский ресторан Trattoria.

Московский сомелье, бар-менеджер столичного Magnum wine bar:

Барменов поддержали директор «КидСпейс» и синеволосая блогерка Виталина Мусина



В последние дни эстафету подхватили не только российские бары, кофейни и рестораны, но и представители индустрии красоты и развлечений, причем не только владельцы и менеджмент, но и линейный персонал. А в Казани к инициативе присоединилось даже блогер-сообщество и представители более «консервативных» бизнесов, например директор Детского города «КидСпейс» Елена Тихонова.

«Я ЗА ЛЮБОЙ КИПИШ, — говорю я всякий раз своей команде. А если говоришь, надо делать. Так вот я поддерживаю акцию #голыйголод. Цель: привлечь внимание на предпринимателей, на маленькие компании, которые созданы людьми с любовью для людей. Наши сотрудники уже третий месяц без средств к существованию. Да, нам проще закрыть все, распустить команду и пойти работать в найм или во фриланс. С нашими-то компетенциями, опытом, мозгами, энергией.. Проще некуда! Но нет — мы сучим лапками, как те лягушки, чтобы выжить, воскреснуть, сохраниться. СКОЛЬКО ЕЩЕ НАМ НЕ РАБОТАТЬ? Нет ясности! Кто-то открыл двери и не опасен, а мы опасны)) Не вижу логики. В общем, я за кипиш. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть», — такой эмоциональной подписью сопроводила казанская бизнес-леди свой снимок (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Да, я работаю не в ресторанном бизнесе, но индустрия красоты сейчас страдает ничуть не меньше! И для меня важно донести до своей аудитории, что тысячи людей из сферы услуг сейчас остаются без работы, средств к существовании. Сотни бизнесов вынуждены будут закрыться. Мы не получаем никакой поддержки от государства, но хоть моральная поддержка малым предпринимателям сейчас не помешает», — рассуждает казанский стилист-парикмахер, владелец барбершопа Аtom Мамбет Хайбуллаев.

Не прошла мимо и казанская блогерка, хозяйка салона красоты, пару дней назад прогремевшая на всю Казань видео, где она разгуливает по городу в нижнем белье вместо маски, Виталина Мусина:

Завершим наш фотообзор акции эмоциональным постом столичного диджея Дмитрия Ефимова: «Что ж. Если нужно раздеться, чтобы обратить на себя внимание, мы готовы это сделать. Нам видимо нужно сфотографироваться голыми, так как #голыйголод не тетка, знаете ли... У многих из нас в сфере общественного питания не было накоплений, у многих семьи, кредиты, ипотеки. Многим из нас не дают или не дали кредитные каникулы и более того, не хотят оформлять пособие по безработице, <…> но это все меркнет в сравнении с тем, что сейчас нет работы. Ее на всех нас просто не хватает. Ее просто физически нет, а всем нам хочется кушать, нужны деньги не только для того что бы кушать, но и искать работу, покупать маски с перчатками».