При пожаре в Зеленодольской больнице погибли три человека

Фото: ГУ МЧС по РТ

Жертвами пожара в больнице Зеленодольска стали три человека. Умер еще один человек, он надышался угарным газом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Накануне вечером в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы на улице Гоголя в Зеленодольске произошел пожар. Возгорание произошло в палате на первом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра. Открытое горение было ликвидировано в 22:31.



88 человек были эвакуированы. В минздраве республики отметили, что пациентов разместили в отделениях Зеленодольской ЦРБ.

На место пожара приехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили», — подчеркнули в ведомстве.

Следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности).