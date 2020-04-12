Башкирская неделя: заложники коронавируса в РКБ, отмена «сухого закона» и Шевчук в самоизоляции

Главные события 7 дней в Башкортостане

Уходящая неделя в Башкирии вновь прошла под знаком коронавируса и самоизоляции. Это неудивительно: если на расползающуюся по планете инфекцию отдельные скептики не обращали внимания, то новые правила, введенные в регионе, затрагивают всех его жителей без исключения. Из-за непростой ситуации, сложившейся в Республиканской клинической больнице, башкирская столица получила неофициальное наименование Уфань. Тем временем глава РБ Радий Хабиров отменил «сухой закон», мечети республики будут пустовать в месяц Рамазан, «Салават Юлаев» продолжил громить своих соперников из КХЛ на виртуальном льду, а Юрий Шевчук поделился откровениями в YouTube. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Коронавирусные «разборки» в РКБ

Новостью номер один в Башкортостане стало закрытие на карантин Республиканской клинической больницы им. Куватова и последовавшие за ним события. В начале недели у пяти врачей РКБ и двух пациентов заподозрили наличие коронавируса. Учреждение приостановило прием пациентов.

Позже выяснилось, что здесь скончалась пожилая пациентка, которая была носителем COVID-19. 80-летняя Насима Нургалиева — мать народного артиста РБ Анвара Нургалиева — больше двух месяцев проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Ее тяжелое состояние объяснялось хроническими заболеваниями, перенесенной ампутацией ноги, гнойным процессом, застойной пневмонией. Непосредственной причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

Ситуация в главной больнице республики привлекла внимание многих жителей, в том числе и главы региона Радия Хабирова, который заявил, что причиной смерти женщины был не коронавирус.

Новостью номер один в Башкортостане стало закрытие на карантин Республиканской клинической больницы им. Куватова. Фото ufa1.ru

Кроме скончавшейся пожилой женщины был установлен еще один носитель вируса — женщина, прибывшая из Турции.

Тогда Минздрав РБ призвал самоизолироваться более 1 600 сотрудников РКБ. Еще 600 специалистов и 600 пациентов остались в больнице на карантине и начали сдавать тест на наличие вируса. Между тем обеспокоенные жители республики возмутились положением невольных «заложников» медучреждения. Кроме того, некоторые пациенты сообщили «Реальному времени», что их, уже готовящихся к выписке, вынуждали перевестись в инфекционное отделение.

Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа» сообщила, что больных пневмонией, у которых подтвердится коронавирус, переведут в больницу в Деме. А тех, у кого нет признаков инфекции и отрицательный результат теста, отправятся домой. По словам Кононовой, РКБ будет продезинфицирована, чтобы уже в 20-х числах апреля заработать в полную силу.

В пятницу РКБ была перепрофилирована в инфекционную.

Параллельно в интернете появилось видео, которое пользователи назвали «Побег врачей»: группа людей у окна первого этажа больницы, они передают какие-то вещи. Закадровый голос сообщает, что «оттуда можно уйти». Представители власти назвали ролик инсценировкой, а глава Следкома Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту появления «фейкньюс». Главный врач РКБ Эльза Сыртланова пояснила, что в этом ролике медики забирают компьютеры, чтобы работать удаленно дома.

В соцсетях, а позже в СМИ появилось письмо автора этого видео — юриста Тимура Уразметова, который приходится сыном одному из врачей РКБ Римме Камаловой. По его словам, в больнице росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которых отказывались тестировать на COVID-19. Также он сообщил, что некоторых пациентов с положительным результатом теста уже выписали. Немало претензий у Уразметова было к системе здравоохранения и лично к Сыртлановой. К слову, свое видео он назвал подлинным и обещал обратиться в прокуратуру.

Главный врач РКБ Эльза Сыртланова пояснила, что медики забирали компьютеры, чтобы работать удаленно дома. Фото proufu.ru

Накануне другой уфимский юрист Виталий Буркин сообщил в «Фейсбуке», что обратился в Следком с просьбой о возбуждении уголовного дела из-за ситуации в РКБ. По его мнению, медицинские чиновники совершили массу нарушений и скрыли информацию об опасности для жизни. Ведомство начало проверку по факту возможной халатности руководства больницы.

Председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов ситуацию со «сливом» видео и обвинениями главврача в интервью «Дождю» назвал «клановыми медицинскими разборками». Не прошел мимо этого сюжета и карикатурист Камиль Бузыкаев, нарисовавший скетч «Страшный сон». На картинке чиновники будят «Фаритыча» и признаются, что они «облажались». На эту «бузыкашку» автора вдохновил также интернет-мем с кошками, которые будят хозяйку Наташу признаниями, что устроили в доме бардак.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что у большинства медиков и их подопечных анализы оказались отрицательными. Но у 170 человек первый тест предварительно показал наличие коронавируса.

Последствия ситуации в РКБ, которую проверяют правоохранители, могут быть пугающими. Пока, по данным на 11 апреля, в Башкирии официально зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции. Накануне в республике скончался второй человек с COVID-19. Пользователи соцсетей уже сравнивают Башкирию с Коми, где очагом заражения стала больница в Сыктывкаре, после чего подал в отставку глава республики Сергей Гапликов, а позже — региональный министр здравоохранения. Выдержит ли коронавирусное испытание Хабиров со своей командой?

Тем временем закрылась на карантин больница во втором по значимости городе республики — Стерлитамаке. В городской клинической больнице №1 подтвердился случай коронавируса у одного из пациентов. Как рассказал «Реальному времени» источник, пациент был госпитализирован в ГКБ №1 еще 30 марта. По предварительной информации, карантин введен в учреждении на 14 дней.

Закрылась на карантин и больница во втором по значимости городе республики — Стерлитамаке. Фото proural.info

Так ли страшен штраф?

Между тем, режим самоизоляции, который сопровождается рядом ограничений, никто не отменял, а за его нарушение грозят серьезные штрафы. После введения нового режима в регионах России до сих пор нет ясности (даже среди правоведов), насколько законны ограничение передвижения и штрафы за выход из дома без «веской причины». После принятия поправок в КоАП денежное наказание за нарушения новых правил значительно выросло, что вызвало дополнительное беспокойство у россиян.

Почти сразу появились сообщения о наказанных рублем жителях Башкортостана: первым «под раздачу» попал житель Уфы. Политолог Карина Горбачева объяснила в своей колонке, правомерны ли штрафы и за что их действительно могут выписать.

— Поскольку нормативными правовыми актами о режимах повышенной готовности рекомендовано соблюдать «режим самоизоляции», то есть выходить из дома только на работу, в магазин, зоомагазин, банк, на прогулку с животными и по «веской причине», то сотрудники полиции вправе поинтересоваться целями выхода из дома. В случае, если причина выхода из дома неуважительная, то, по некоторым предположениям, сотрудник полиции может предписать гражданину вернуться домой. И уже в случае неповиновения предписанию полицейский вправе выписать штраф. Также штраф может быть выписан в случае, если будет выписано письменное предписание не выходить из дома, но гражданин будет пойман на улице вновь, — объясняет эксперт.

После введения нового режима в регионах России до сих пор нет ясности (даже среди правоведов), насколько законны ограничение передвижения и штрафы за выход из дома без «веской причины». Фото ufacity.info

Прокуратура вступилась за уфимца

Оштрафованным уфимцем оказался 33-летний Руслан Шарифуллин, который вышел на улицу (в микрорайоне Затон), чтобы перепарковать машину. За этого его наказали на 15 тыс. рублей. Это был первый в России случай вынесения такого штрафа.

Однако за Шарифуллина неожиданно вступилась прокуратура Ленинского района Уфы, обжаловавшая решение мирового суда. Протест прокуратуры связан с тем, что в соответствии с новыми поправками в КоАП такие штрафы имеют право накладывать только районные суды, соответственно, мировой судья превысила свои полномочия.

В итоге зампрокурора района попросил вовсе прекратить дело, так как действия водителя не были оценены с точки зрения презумпции невиновности и составлять протоколы по новой статье имеют право только должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Право на авто

Более того, башкирские власти разрешили жителям по уважительным причинам передвигаться на личном автомобиле. Уважительными причинами считаются поездки на похороны, на работу и к родственникам, которым нужны продукты.

Правительство РБ согласилось с тем, что передвижение на автомобиле самостоятельно или с членами семьи не грозит распространением коронавирусной инфекции. Для выезда на личном авто необходимо зарегистрироваться в приложении «Дорога 02». Также с пятницы стало возможным ездить в сад.

Башкирские власти разрешили жителям по уважительным причинам передвигаться на личном автомобиле. Фото news102.ru

«Сухой закон» отменяется

И еще одно послабление: Хабиров отменил «сухой закон», который сам же ввел 1 апреля. Отметим, запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 еще уже заранее не нашел понимания среди экспертов, в том числе трезвенников. Но «башлык» в конце марта грозился ввести «сухой закон», если будет увеличиваться количество правонарушений. И ввел.

Прошло менее двух недель. В понедельник все вернется на круги своя, во всяком случае в плане продажи «беленькой». С 13 апреля розничная торговля спиртным в республике будет вестись в соответствии с законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Подпись под соответствующим указом поставил руководитель региона.

Комендантский час

Пряники закончились, в ход снова пошел кнут. В Башкирии ввели комендантский час для детей и граждан старше 65 лет.

Пожилым запрещается находиться в общественных местах с 18:00 до 10:00, детям — с 18:00 до 13:00. К нарушителям будут применяться штрафы. Хабиров поручил бригадам соцработников организовать адресный обход этих категорий граждан для проверки соблюдения ими режима самоизоляции.

Пожилым запрещается находиться в общественных местах с 18:00 до 10:00, детям — с 18:00 до 13:00. Фото sm-news.ru

Рамазан при закрытых мечетях



Пандемия коронавируса внесла коррективы и в планы верующих. Считанные дни остаются до Рамазана — священный месяц мусульман наступит в ночь с 23 на 24 апреля. Но совместных разговений (ифтаров) и коллективных таравих-намазов в мечетях на этот раз не будет.

Как рассказал «Реальному времени» председатель-муфтий Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин, республиканский ифтар, который планировался в Уфе, отменяется. Что касается празднования Ураза-байрама (Ид аль-Фитр), то все зависит от обстановки к 24 мая.

Не будут работать и приходы, подчиненные главе ЦДУМ России Талгату Таджуддину. Хотя верховный муфтий до последнего проводит пятничные молитвы в Первой соборной мечети, мотивируя это тем, что прихожанам нужна духовная пища. Но с этой недели массовые мероприятия в его приходах отменяются, а проповеди можно будет послушать онлайн. Это указание распространяется и на священный месяц.

Новые правила отлова бродячих собак

Госсобрание — Курултай РБ должно рассмотреть законопроект об ответственном обращении с животными. В первую очередь он будет регламентировать работу приютов для четвероногих.

Как отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев, в этом вопросе есть много нюансов. Например, бездомных животных после отлова нельзя умерщвлять — их необходимо вакцинировать от бешенства, стерилизовать и после ряда карантинных мер выпускать в прежнее место обитания.

Законопроект также запретит ловить животных в присутствии детей. Потерявшихся четвероногих необходимо возвращать владельцам. Приюты также будут заниматься поиском новых хозяев для животных, от которых отказались прежние владельцы.

Организации, занимающиеся отловом, должны снимать на камеру процесс поимки бродячих животных и выпуск их на волю.

Юрий Шевчук об Уфе и войне

Выходец из Уфы Юрий Шевчук, находясь в самоизоляции в деревне, начал отвечать на вопросы поклонников. Ролики с ответами он выкладывает в YouTube-канале группы «ДДТ». Для начала он отметил, что «долбаный коронавирус спутал все наши планы». Во время эфира он неоднократно вспоминал родной город.

Юрий Шевчук, находясь в самоизоляции в деревне, начал отвечать на вопросы поклонников

— Бываю ли я в Уфе? Конечно, бываю. Раньше часто туда ездил, особенно когда мама болела. Сейчас у меня там полно друзей. И сестра Наташа с племянницей живет, — рассказал он.

Один из подписчиков поинтересовался отношением Шевчука к официальному трибьюту ДДТ «Дуст».

— Я дал добро Ниязу Абдюшеву — он руководитель этого проекта. Там играют много старых участников группы «ДДТ» уфимского периода. Они сделали ряд каверов «ДДТ». По-своему они звучат. Я не могу им отказать. Я с ними юность прожил. Приходите к ним на концерт, — посоветовал он.

Столицу Башкирии он снова упомянул, когда рассказывал об аудиотехнике на заре его творчества.

— Были в 80-е мастера в Уфе, которые сами паяли аудиотехнику. Делали «усилки», колонки, мы собирали динамики. Сами мастерили. И гитары выпиливали, я полгода делал свою первую электрогитару, — сообщил музыкант.

Также он ответил на вопрос о войне. Рокер напомнил, что сам неоднократно был в горячих точках.

— Большой войны не будет, — считает Шевчук. — Правительства ядерных держав понимают: если она случится, это будет всеобщий кирдык всему человечеству. А локальные войны идут.

Другая рок-звезда из Уфы Земфира Рамазанова тоже решила пообщаться со своими фанатами, только площадкой для этого выбрала Instagram. Певица сообщила, что находится в самоизоляции и представила фотографию в медицинской маске. Также Земфира рассказала, как идет запись ее нового альбома — первого с 2013 года.

«Салават» — чемпион?

«Салават Юлаев» в третий раз подряд обыграл новосибирскую «Сибирь» в рамках финала Восточной конференции виртуального плей-офф КХЛ. Уфимские болельщики набрали 48 444 голосов против 42 497 у сибиряков. Таким образом, счет в серии стал 3:0. Следующий день голосования может вывести «Салавата Юлаева» в финал КХЛ.



Что касается тренера уфимской дружины Николая Цулыгина, то по ходу регулярного чемпионата КХЛ сообщалось о возможной смене тренерского штаба «Салавата», если клуб не завоюет медали по итогам плей-офф. Одним из кандидатов на замену Цулыгину называют тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова. Пока главный тренер не получал предложения продлить контракт с клубом. При этом он заявил, что желает остаться у руля команды на следующий сезон.