Прокуратура обжаловала первый в России штраф за нарушение режима изоляции, выданный жителю Уфы

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Прокуратура Ленинского района Уфы обжаловала решение мирового суда, который оштрафовал местного жителя Руслана Шарифуллина за нарушение самоизоляции.

Напомним, 3 апреля в Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство, указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля. Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. 33-летний мужчина вышел на улицу в микрорайоне Затон для того, чтобы перепарковать машину.

По словам адвоката мужчины Рамиля Гизатуллина, протест прокуратуры связан с тем, что в соответствии с новыми поправками в КоАП такие штрафы имеют право накладывать только районные суды и мировой судья превысила свои полномочия.

В итоге зампрокурора района попросил вовсе прекратить дело, так как действия водителя не были оценены с точки зрения презумпции невиновности и составлять протоколы по новой статье имеют право только должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

