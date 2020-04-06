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В Башкирии разрешили на самоизоляции передвигаться на личном автомобиле

11:20, 06.04.2020
В Башкирии разрешили на самоизоляции передвигаться на личном автомобиле
Фото: Ринат Назметдинов

Власти Башкирии разрешили жителям на самоизоляции по уважительным причинам передвигаться на личном автомобиле. Уважительными причинами считаются поездки на похороны, на работу и к родственникам, которым нужны продукты.

Правительство РБ согласилось с тем, что передвижение на автомобиле самостоятельно или с членами своей семьи не грозит распространению коронавирусной инфекции. При этом ездить в одном автомобиле могут только члены одной семьи, проживающие вместе.

Для выезда на личном авто необходимо будет зарегистрироваться в приложении «Дорога 02». Приложение будет работать со среды. Также с пятницы возможно будет съездить в сад.

Общество Башкортостан
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